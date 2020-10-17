Успешный блогер и отец троих детей Дмитрий Стужук умер. Фото

Блогер-миллионник София Стужук поделилась своим горем. Мама троих детей сообщила в Instagram, что не стало ее бывшего мужа Дмитрия. Мужчина скончался в больнице, где проходил лечение от коронавиурса. «Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — лаконично написала София, опубликовав трогательное семейное фото.





В комментариях Стужук поддержали ее поклонники и многие публичные личности. «Соня, я соболезную вам. Держитесь», — написала Рита Дакота (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.). «Я не знаю, что писать в таких случаях… сложно даются слова… пусть земля ему будет пухом», — посочувствовала популярный блогер Валерия Чекалина.









София и Дмитрий Стужук с детьми













Напомним, что Дмитрий Стужук заболел коронавирусом на прошлой неделе. Случилось это во время отдыха Дмитрия в Турции. Вернувшись в родной Киев, мужчина сдал анализы и получил положительный тест на COVID-19. Из-за низкого уровня кислорода в организме врачи настояли на госпитализации.





Мужчина был убежден, что "пик" болезни позади и состояние его здоровья улучшается.

"Плохо мне стало на второй день отдыха в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня опухла шея и было трудно дышать. При этом немного болел живот. На следующий день начал появляться кашель, но температуры не было. Явных симптомов болезни – тоже, поэтому я подумал, что это могут быть последствия занятий спортом, смены климата и питания, ну и плюс сон под кондиционером. По возвращении из Турции сразу же пошел сдавать различные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на коронавирус. Он оказался положительным", – комментировал болезнь блогер на 8 день своего заболевания.



Вчера состояние Дмитрия резко ухудшилось, а сегодня утром он впал в кому. Стужук умер, не приходя в сознание.









Дмитрий Стужук в больнице





Отметим, что Софии Стужук всего 25 лет, но она уже является многодетной мамой и блогером с многомиллионной аудиторией. Примечательно, что всех своих детей София рожала в домашних условиях.













После каждых родов София съедала плаценту, что советовала и другим мамам. Более того, Стужук снимала на камеру процесс появления своих детей на свет.





















В апреле текущего года София Стужук объявила о намерении развестись со своим мужем. Кризис в отношениях пары назревал давно. Еще до рождения третьего ребенка София и Дмитрий пробовали жить отдельно. Тогда молодым родителям удалось помириться, но вскоре конфликты возобновились.









«Я давала этим отношениям шанс. Сделала всё, что было в моих силах. Работала над собой, верила, что во мне есть проблемы, что всё можно исправить и что люди меняются. Но я устала. Устала от постоянных предательств, обзывательств, разборок и стресса», — писала Стужук в своем микроблоге в Instagram. Несмотря на расставание, София и Дмитрий смогли сохранить цивилизованные отношения ради благополучия общих детей. Более того, в последнее время экс-супруги часто отдыхали вместе.









София Стужук с детьми



