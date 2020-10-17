Топ-20 самых сексуальных женщин по версии журнала MAXIM.ФОТО

Читатели журнала MAXIM выбрали самую сексуальную женщину из 100 претенденток. В рейтинг вошли актрисы, спортсменки, певицы и другие знаменитости.

По итогам предварительного голосования лидерами рейтинга стали певицы Анна Плетнева, Ольга Серябкина и Настя Каменских. В десятке также Елена Темникова, Мария Горбань, Вера Брежнева, Ирина Шейк, Надежда Дорофеева и другие.

В хвосте общего рейтинга оказались певица Кети Топурия, Светлана Лобода и актриса Ксения Раппопорт.





1. Певица Анна Плетнева.













2. Певица Ольга Серябкина.













3. Певица Настя Каменских.













4. Актриса Любовь Новикова-Аксенова.













5. Певица Елена Темникова.













6. Актриса Наталья Рудова.













7. Актриса Мария Горбань.













8. Актриса Яна Кошкина.













9. Певица Вера Брежнева.













10. Певица Татьяна Котова.













11. Модель Ирина Шейк.













12. Модель Вики Одинцова.













13. Блогер Наталья Краснова.













14. Актриса Софья Каштанова.













15. Актриса Юлия Хлынина.













16. Актриса Настасья Самбурская.













17. Телеведущая Анна Кастерова.













18. Актриса Юлия Франц.













19. Певица Надежда Дорофеева.













20. Певица Эрика Герцег.









Отмечается, что финальные результаты рейтинга появятся в декабрьском номере журнала. Это будет сводный рейтинг читательского голосования и голосования звездного жюри.



