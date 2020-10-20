Jerry Heil разоткровенничалась о своих "недостатках"

На своей страничке в Инстаграме Яна решмла поразмышлять о комплексах и о том откуда они берутся. Девушка считает, что большинство своих недостатков мы вытягиваем из контекста - считываем между строк, и не факт, что человек хотел тебя обидеть.
Иногда дети просто трактуют слова взрослых не так, а с этого потом и вырастают комплексы. Например, словами "Не худей - у тебя тогда большой нос" родители пытаются отвернуть своего ребенка от навязчивой идеи похудеть, а дитя считывает это так - "Худей не худей, красивой не будешь".
Яна советует присмотреться к себе - возможно и вы также пытаетесь "причинить кому-то добро". А человек потом комплексует.