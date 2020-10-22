Леся Никитюк рассказала, как отпраздновала день рождения

На своей страничке в Инстаграме леди Ле разместила яркие снимки с огромным количеством цветов и шариков и коротко написала, как отмечала свое 33-летие.

В этом году знаменитость решила не закатывать больших вечеринок и отправилась в свой родной город Хмельницкий. Этот день рождения Леся решила провести а кругу своей семьи. телеведущая отметила, что это был день рождения ее мечты.

"Дом, салат "Шуба", родные и близкие. Не хватало конешно Веры Сердючки, но в следующем году. Эх, закатим вечеруху", - подписала пост Никитюк.









Леся Ивановна предстала на снимках в ярко-розовом свитере, коротеньком черном топе и укороченных джинсах с Микки-Маусами. Ровные волосы, нежный макияж и широкая улыбка телеведущей только дополнили ее образ. И конечно же, на снимке присутствует и любимец леди Ле - ее песик Рафаэль.

В комментариях под снимками знаменитость продолжали поздравлять с праздником как ее подписчики, так и звездные коллеги и друзья. Среди оставленных комментариев можно заметить поздравления от украинской рэперши Alyona Alyona и ведущей Нового канала Елены-Кристины Лебедь.

Выделилась и певица Оля Полякова, которая посоветовала на день рождение заказывать не Сердючку, а Полякову, ведь это сейчас модно. На ее комментарий Леся ответила, что Полякова была на прошлом дне рождения, что может доказать видео.







