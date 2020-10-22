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21 октября 20, 15:16
Леся Никитюк рассказала, как отпраздновала день рождения
Леся Никитюк
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19 октября Леся Никитюк отметила свое 33 день рождения. Знаменитость рассказала, что в этом году отметила праздник по тихому - в кругу родных и близких.

На своей страничке в Инстаграме леди Ле разместила яркие снимки с огромным количеством цветов и шариков и коротко написала, как отмечала свое 33-летие. 

В этом году знаменитость решила не закатывать больших вечеринок и отправилась в свой родной город Хмельницкий. Этот день рождения Леся решила провести а кругу своей семьи. телеведущая отметила, что это был день рождения ее мечты.

"Дом, салат "Шуба", родные и близкие. Не хватало конешно Веры Сердючки, но в следующем году. Эх, закатим вечеруху",  - подписала пост Никитюк.



Леся Ивановна предстала на снимках в ярко-розовом свитере, коротеньком черном топе и укороченных джинсах с Микки-Маусами. Ровные волосы, нежный макияж и широкая улыбка телеведущей только дополнили ее образ. И конечно же, на снимке присутствует и любимец леди Ле - ее песик Рафаэль. 

В комментариях под снимками знаменитость продолжали поздравлять с праздником как ее подписчики, так и звездные коллеги и друзья. Среди оставленных комментариев можно заметить поздравления от украинской рэперши Alyona Alyona и ведущей Нового канала Елены-Кристины Лебедь. 

Выделилась и певица Оля Полякова, которая посоветовала на день рождение заказывать не Сердючку, а Полякову, ведь это сейчас модно. На ее комментарий Леся ответила, что Полякова была на прошлом дне рождения, что может доказать видео.
telegraf.com.ua
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