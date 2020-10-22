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21 октября 20, 16:50
Криштиану Роналду сменил имидж на самоизоляции. Видео
Криштиано Роналду
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Зараженный коронавирусом Роналду ни на миг не останавливает тренировочный процесс, попутно радуя болельщиков новыми снимками.

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который продолжает находиться на самоизоляции после положительного теста на COVID-19, обрадовал болельщиков очередной сменой имиджа. На этот раз 5-кратный обладатель "Золотого мяча" постригся налысо. Свою новую прическу он показал на своей страничке в Instagram, сопроводив пост комментарием, а также видео с тренировки.

"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а препятствиями, которые вы преодолеваете", - подписал пост Криштиану, прикрепив фото и видео в новом образе.



Напоминаем, что Роналду пропускал игру Лиги чемпионов против Динамо, которая состоялась 20 октября. Также неизвестно, примет ли он участие в ближайших играх Ювентуса в Серии А и ЛЧ (с Вероной 25 октября и Барселоной 28 октября, - прим. ред).
telegraf.com.ua
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