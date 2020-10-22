Криштиану Роналду сменил имидж на самоизоляции. Видео

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который продолжает находиться на самоизоляции после положительного теста на COVID-19, обрадовал болельщиков очередной сменой имиджа. На этот раз 5-кратный обладатель "Золотого мяча" постригся налысо. Свою новую прическу он показал на своей страничке в Instagram, сопроводив пост комментарием, а также видео с тренировки.
"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а препятствиями, которые вы преодолеваете", - подписал пост Криштиану, прикрепив фото и видео в новом образе.