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22 октября 20, 18:24
Суд изменил приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП
Ефремов
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Сегодня, 22 октября, состоялось рассмотрение жалобы на приговор Михаилу Ефремову.

Актер подал апелляцию с просьбой пересмотреть свой срок, ведь считает его слишком жестким.

В ходе заседания Ефремов снова раскаялся в содеянном и в очередной раз извинился перед родственниками погибшего. Актер пообещал бросить пить и сообщил, что больше вряд ли сядет за руль.

"Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. В первой я был беззаботным человеком, а во второй меня беспокоит бессоница из-за мыслей о Захарове" -  сказал Михаил в зале суда.

Также, Ефремов сообщил, что будет всячески помогать родственникам Сергея Захарова и вообще хотел бы поставить ему памятник, отметив, что сможет это сделать, если будет работать по специальности. 

"Я больше никогда не буду нарушать закон, я больше не хочу ходить в суд. Прошу проявить ко мне снисхождение" - сказал Ефремов перед вынесением приговора.

В итоге суд решил изменить приговор Михаилу Ефремову и смячил его до семи с половиной лет в колонии общего режима.

Напомним, что 8 сентября известного российского актера приговорили к восьми годам колонии.
telegraf.com.ua
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