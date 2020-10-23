Владимир Пресняков показал новорожденного сына

У российских артистов Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился сын. Музыкант показал в Instagram фото из роддома с женой и сыном.

- Ваня!!! Здравствуй, - написал Пресняков.

Владимиру Преснякову 52 года, а его жене 38 лет. Музыкант и певица поженились в 2010 году, после пятилетнего романа. В 2015 году у них родился сын Артемий. 14 августа 2020 года Подольская сообщила о второй беременности.





Первой любовью Преснякова стала дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, которая младше него на три года. Они познакомились, когда Кристине было 15 лет, а через год начали жить вместе. Роман продлился 10 лет, у пары родился сын Никита, которому сейчас 29 лет.





С 2001 по 2006 год Пресняков был женат на модельере Елене Ленской.