Шнуров устроил перепалку с Лозой из-за Путина

21 октября Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram пост, который посвятил певцу Юрию Лозе. А именно, лидер группы "Ленинград" сочинил матерное стихотворение, в котором высмеял новость о получении Лозой благодарности от президента России Владимира Путина - "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Шнуров "красочно" высказал свое мнение по поводу награды, а также не забыл и отметить "любовь" Лозы комментировать и критиковать все подряд, смешивая всех с грязью. Артисту не нравиться, что Лоза выставляет себя знатоком в любом вопросе, хотя сам известен только лишь одним "Плотом".

"Он кладёт - про него говорят, Из говна лепит меткие пули, Комментируя всё и подряд. Нет Лозы нынче мнения круче," - пишет Шнуров.

Юрий наш, как и Крым тоже Рашен.

На кривой не подъедешь козе.

Даже Путин и тот ошарашен,

Объявил благодарность Лозе!

За его вклад в культуру, а **** [что такого].

Он кладет — про него говорят,

Из говна лепит меткие пули,

Комментируя все и подряд. Шнуров посмеялся над любовью Лозы давать комментарии прессе практически по любому поводу. Артист указал, что Лоза всегда критикует все подряд и считает себя знатоком в любом вопросе. Нет Лозы нынче мнения круче,

И суров его голос и нрав.

Наложил он могучие кучи,

Всех и все от души обосрав.

Он даст фору и единороссу,

Объяснит так, что каждый поймет.

Он эксперт по любому вопросу,

Самый главный в стране говномет. Лидер «Ленинграда» предположил, что в скором времени Лозе выдадут орден и медаль за его активную жизненную позицию. По довольно лоснящейся морде,

Перспективы уносятся вдаль.

Скоро выдадут Юрию орден,

Перед этим, конечно, медаль.

За позицию — все пидарасы!

И пускай он как будто бы пьян,

Не собьешь его плот, сука, с трассы,

Не Боярский, а он — д’Артаньян! Это произведение Шнуров закончил уточнением, что Лоза получил «грамоту от Путена» (орфография автора сохранена). ЭЙ, НА ПЛОТУ? А ВОТ ТЕ НА

ГРАМОТУ ОТ ПУТЕНА!





Фейсбук. Певец считает, что все ему просто завидуют, так как никто из них не способен написать такое произведение, как он - например, "Плот". Юрий Лоза не оставил это незамеченным и ответил солисту "Ленинграда", опубликовав пост у себя на страничке вПевец считает, что все ему просто завидуют, так как никто из них не способен написать такое произведение, как он - например, "Плот".





Артист отметил, что не имея по сути музыкального и поэтического мастерства, Шнурову только и остается, что "куснуть меня за то, что я имею свою точку зрения". Лоза считает, что Шнуров просто завидует тому, что в отличии от его мнения, мнение Лозы всех интерерует.





"На вопросы журналистов – собираюсь ли я реагировать на высер Шнурова, я ответил так: если Вы идёте по улице, и Вас облаяла соседская собачонка, то это не повод – перелезать через забор и гоняться за ней с палкой по чужому двору" - подытожил Лоза.