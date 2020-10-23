Шнуров устроил перепалку с Лозой из-за Путина

21 октября Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram пост, который посвятил певцу Юрию Лозе. А именно, лидер группы "Ленинград" сочинил матерное стихотворение, в котором высмеял новость о получении Лозой благодарности от президента России Владимира Путина - "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".
Шнуров "красочно" высказал свое мнение по поводу награды, а также не забыл и отметить "любовь" Лозы комментировать и критиковать все подряд, смешивая всех с грязью. Артисту не нравиться, что Лоза выставляет себя знатоком в любом вопросе, хотя сам известен только лишь одним "Плотом".
"Он кладёт - про него говорят, Из говна лепит меткие пули, Комментируя всё и подряд. Нет Лозы нынче мнения круче," - пишет Шнуров.
Юрий наш, как и Крым тоже Рашен.
На кривой не подъедешь козе.
Даже Путин и тот ошарашен,
Объявил благодарность Лозе!
За его вклад в культуру, а **** [что такого].
Он кладет — про него говорят,
Из говна лепит меткие пули,
Комментируя все и подряд.
Шнуров посмеялся над любовью Лозы давать комментарии прессе практически по любому поводу. Артист указал, что Лоза всегда критикует все подряд и считает себя знатоком в любом вопросе.
Нет Лозы нынче мнения круче,
И суров его голос и нрав.
Наложил он могучие кучи,
Всех и все от души обосрав.
Он даст фору и единороссу,
Объяснит так, что каждый поймет.
Он эксперт по любому вопросу,
Самый главный в стране говномет.
Лидер «Ленинграда» предположил, что в скором времени Лозе выдадут орден и медаль за его активную жизненную позицию.
По довольно лоснящейся морде,
Перспективы уносятся вдаль.
Скоро выдадут Юрию орден,
Перед этим, конечно, медаль.
За позицию — все пидарасы!
И пускай он как будто бы пьян,
Не собьешь его плот, сука, с трассы,
Не Боярский, а он — д’Артаньян!
Это произведение Шнуров закончил уточнением, что Лоза получил «грамоту от Путена» (орфография автора сохранена).
ЭЙ, НА ПЛОТУ? А ВОТ ТЕ НА
ГРАМОТУ ОТ ПУТЕНА!