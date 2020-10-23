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23 октября 20, 11:17
Шнуров устроил перепалку с Лозой из-за Путина
Шнуров, Лоза
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в уже традиционной для себя манере отреагировал на то, что президент России объявил благодарность исполнителю песни "Плот" - Юрию Лозе.

21 октября Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram пост, который посвятил певцу Юрию Лозе. А именно, лидер группы "Ленинград" сочинил матерное стихотворение, в котором высмеял новость о получении Лозой благодарности от президента России Владимира Путина - "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Шнуров "красочно" высказал свое мнение по поводу награды, а также не забыл и отметить "любовь" Лозы комментировать и критиковать все подряд, смешивая всех с грязью. Артисту не нравиться, что Лоза выставляет себя знатоком в любом вопросе, хотя сам известен только лишь одним "Плотом".

"Он кладёт - про него говорят, Из говна лепит меткие пули, Комментируя всё и подряд. Нет Лозы нынче мнения круче," - пишет Шнуров.

Юрий наш, как и Крым тоже Рашен.
На кривой не подъедешь козе.
Даже Путин и тот ошарашен,
Объявил благодарность Лозе!
За его вклад в культуру, а **** [что такого].
Он кладет — про него говорят,
Из говна лепит меткие пули,
Комментируя все и подряд.

Шнуров посмеялся над любовью Лозы давать комментарии прессе практически по любому поводу. Артист указал, что Лоза всегда критикует все подряд и считает себя знатоком в любом вопросе.

Нет Лозы нынче мнения круче,
И суров его голос и нрав.
Наложил он могучие кучи,
Всех и все от души обосрав.
Он даст фору и единороссу,
Объяснит так, что каждый поймет.
Он эксперт по любому вопросу,
Самый главный в стране говномет.

Лидер «Ленинграда» предположил, что в скором времени Лозе выдадут орден и медаль за его активную жизненную позицию.

По довольно лоснящейся морде,
Перспективы уносятся вдаль.
Скоро выдадут Юрию орден,
Перед этим, конечно, медаль.
За позицию — все пидарасы!
И пускай он как будто бы пьян,
Не собьешь его плот, сука, с трассы,
Не Боярский, а он — д’Артаньян!

Это произведение Шнуров закончил уточнением, что Лоза получил «грамоту от Путена» (орфография автора сохранена).

ЭЙ, НА ПЛОТУ? А ВОТ ТЕ НА
ГРАМОТУ ОТ ПУТЕНА!


Юрий Лоза не оставил это незамеченным и ответил солисту "Ленинграда", опубликовав пост у себя на страничке в Фейсбук. Певец считает, что все ему просто завидуют, так как никто из них не способен написать такое произведение, как он - например, "Плот". 

Артист отметил, что не имея по сути музыкального и поэтического мастерства, Шнурову только и остается, что "куснуть меня за то, что я имею свою точку зрения". Лоза считает, что Шнуров просто завидует тому, что в отличии от его мнения, мнение Лозы всех интерерует.

"На вопросы журналистов – собираюсь ли я реагировать на высер Шнурова, я ответил так: если Вы идёте по улице, и Вас облаяла соседская собачонка, то это не повод – перелезать через забор и гоняться за ней с палкой по чужому двору" - подытожил Лоза.
telegraf.com.ua
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