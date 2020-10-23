Alyona Alyona рассказала, как ее бросил парень

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona (настоящее имя Алена Савраменко) приняла участие в социальном проекте музыкальной группы Bahroma "Я не боюсь, не бойся и ты", в рамках которого рассказала неприятную историю из личной жизни. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

По словам Алены Савраменко, она с парнем гуляла по улице, просто общалась. И в один момент он сказал: "Я не вижу будущего в наших с тобой отношениях".

- Для меня это был словно гром среди ясного неба, я не могла понять — почему? И он сказал: "Ты женщина в теле. Через много лет, когда тебе будет за 40, у тебя начнутся серьезные проблемы со здоровьем. А я молодой, горячий, таким и останусь, и мне не хочется, чтобы в будущем мне пришлось ухаживать за тобой, возить тебя по больницам, - вспомнила alyona alyona.

Она призналась, что рассуждения юноши ранили ее. После этого артистка долгое время не решалась обратиться к специалистам, которые могли бы помочь решить эту проблему. И обратилась ко всем с просьбой не держать негатив в себе, а делиться этим с близкими и психологами.

- Я замкнулась в себе и ни с кем об этом не говорила. Это слишком личное, как я думала. Мне казалось, что все согласятся с ним и скажут: "Ну да, надо принимать реальность. Принимай себя такой, какая ты есть и смирись, что после 40 лет ты быстро умрешь. Я считаю, что это неправда. Считаю, что про такие вещи нужно говорить, нужно было просто поделиться со всеми, сходить к психологу, - отметила артистка.

Алене Савраменко 29 лет. После дня рождения артистка выставила в Инстаграм видео, как становится на весы, которые показали, что она весит 127, 4 кг. Певица пообещала себе и фанатам, что похудеет за год на 29 килограммов.