Гарик Харламов – о разводе с Кристиной Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал детали разрыва с супругой Кристиной Асмус. Актер заявил, что инициатором развода был он, добавив при этом, что долго не решался на этот шаг из-за боязни травмировать дочь. Шоумен отметил, что они с женой разошлись бы раньше, но Харламов не хотел повторять судьбу своего отца, бросившего семью.

- Мы еще не развелись официально. У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. У меня был свой мир, а у нее - кардинально другой, поэтому общих тем для разговоров становилось все меньше, - отметил резидент Comedy Club в в YouTube-шоу "Без души" Данилы Поперечного.

Он добавил, что разлюбил жену, но долгое время не решался на расставание. И пояснил, что в детстве пережил болезненный развод родителей, поэтому до последнего не хотел, чтобы его дочь Настю постигла такая же участь.

- Ты не представляешь, сколько времени именно это останавливало меня от радикального шага. Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя. И все равно это происходит. Но у нас все было не так жестко, как в случае с моими родителями, - отметил Харламов.

Шоумен констатировал, что его наследница до сих пор не в курсе, что родители больше не вместе.

-В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно, - добавил Харламов.

Харламов и Асмус были вместе 8 лет. Пара поженилась в августе 2013-го, а спустя полгода у них родилась дочь Анастасия. До брака с Кристиной Харламов состоял в отношениях с девушкой по имени Юля. Пара развелась в марте 2013 года.