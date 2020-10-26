Дарья Петрожицкая извинилась за выходку на Танцях з зірками

25 октября прошел 9 выпуск самого танцевального шоу страны «Танцы со звездами», в котором пары танцевали со звездными выпускниками прошлых сезонов.
Зрители снова увидели постановки с участием: Леси Никитюк, Мишель Андраде, Иракли Макацарии, Анны Ризатдиновой, Ольги Сумской, Даниэля Салема, Евгения Кота. Звездные выпускники стали третьими в пары к участникам шоу.
Ведущими балкона в 9 выпуске стала династия Потапенков – продюсер и репер Потап с сыном Андреем встречали пары после исполненного танца. Четверым звездным судьей стала телеведущая Маша Ефросинина.
Однако даже высокие баллы не спасли от зоны риска пары - Надежду Мейхер и Кирилла Васюка и Сергея Танчинца и Яну Цибульскую. Они должны были исполнить свой танец за жизнь, однако, неожиданно для всех в танцевальный батл вмешалась актриса Дарья Петрожицкая.
Однако актриса Дарья Петрожицкая вмешалась в результаты.
Даша и ее партнер Игорь решили добровольно покинуть проект, потому что актриса очень устала. Девушка разрывается между съемками «Папика 2» и репетициями танцев.
В 9 выпуске Петрожицкая и Гелуненко станцевали нежный модерн с иконой украинского кино – украинской «Роксоланой» Ольгой Сумской.