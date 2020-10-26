Дарья Петрожицкая извинилась за выходку на Танцях з зірками

25 октября прошел 9 выпуск самого танцевального шоу страны «Танцы со звездами», в котором пары танцевали со звездными выпускниками прошлых сезонов.

Зрители снова увидели постановки с участием: Леси Никитюк, Мишель Андраде, Иракли Макацарии, Анны Ризатдиновой, Ольги Сумской, Даниэля Салема, Евгения Кота. Звездные выпускники стали третьими в пары к участникам шоу.

Ведущими балкона в 9 выпуске стала династия Потапенков – продюсер и репер Потап с сыном Андреем встречали пары после исполненного танца. Четверым звездным судьей стала телеведущая Маша Ефросинина.

Однако даже высокие баллы не спасли от зоны риска пары - Надежду Мейхер и Кирилла Васюка и Сергея Танчинца и Яну Цибульскую. Они должны были исполнить свой танец за жизнь, однако, неожиданно для всех в танцевальный батл вмешалась актриса Дарья Петрожицкая.



Однако актриса Дарья Петрожицкая вмешалась в результаты.

Даша и ее партнер Игорь решили добровольно покинуть проект, потому что актриса очень устала. Девушка разрывается между съемками «Папика 2» и репетициями танцев.





Сразу после эфира, Дарья записала несколько сториз для своих поклонников, в которых извинилась перед ними за столь неожиданное решение уйти с проекта.

«Я хочу сказать Вам огромное спасибо, Вы моя большая поддержка, и хочу перед Вами извиниться за свой поступок, однако я считаю, что этот поступок правильный» - сказала Петрожицкая.

Девушка объяснила, что ее силы уже на исходе, а «ведь «Папик 2» должен быть крутым». Также Даша отметила, что может танцевать намного лучше, но все равно считает, что она немного выросла на этом проекте.

Поклонники актрисы поддержали ее решение, что доказывают положительные отзывы в комментариях – «Я плакала от Ваших слов», «Дарья, Вы большая умничка», «Достойный поступок», «Для меня Вы победители», «Танец был достойным».



В 9 выпуске Петрожицкая и Гелуненко станцевали нежный модерн с иконой украинского кино – украинской «Роксоланой» Ольгой Сумской. В 9 выпуске Петрожицкая и Гелуненко станцевали нежный модерн с иконой украинского кино – украинской «Роксоланой» Ольгой Сумской.



