День рождения Кардашьян высмеяли власти Нью-Джерси

Ким Кардашьян вряд ли думала о реакции людей, когда отмечала свои 40 лет на частном острове. В День рождения знаменитость в Twitter похвасталась фотографиями с праздника, но не все пользователи разделили ее радость. Для некоторых из них недопустимо так сорить деньгами в разгар пандемии и подвергать близких опасности. Бурная реакция Нью-Йоркского музея, правительства Нью-Джерси, актеров, СМИ и просто пользователей интернета началась после красочного рассказа Ким о Дне рождении.

- После двух недель медицинских осмотров и необходимости соблюдать карантин перед вылетом я устроила поездку на частный остров для моего самого близкого круга — путешествия туда, где мы могли хотя бы на короткое время притвориться, что все нормально, - написала Ким в Твиттере. - Мы танцевали, катались на велосипедах, плавали возле китов, катались на байдарках, смотрели кино на пляже и многое другое. Я понимаю, что для большинства людей это то, что сейчас так далеко от реальности, поэтому такие моменты, как этот, смиренно напоминают о том, насколько привилегирована моя жизнь.









We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW









Музей современного искусства Нью-Йорка, правительство штата Нью-Джерси наряду с десятками других опубликовали в Твиттере посты с одинаковым текстом, высмеивая поступок Кардашьян.

“После 2 недель многократных проверок состояния здоровья и просьбы всех поместить на карантин, я удивил свое ближайшее окружение поездкой на частный остров, где мы могли притвориться, что все в порядке, хотя бы на короткое время”, - под этим текстом пользователи постят карикатуры и кадры из фильмов про мафию.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/FRLaCSe11J

К обсуждению, насколько этичным было лететь на частный остров в разгар пандемии, подключились журналисты.

- Мне исполнилось 40 лет 16 марта, в день закрытия на карантин нашей страны. Я провела свой знаменательный день рождения, беспокоясь о здоровье своей семьи, своей работе и о том, достаточно ли у нас предметов снабжения, чтобы "укрыться на месте". Это совершенно отличается от знаменитых и привилегированных, - поделилась журналист ABC Стэйси Скрейсак.

- Мы танцевали, катались на велосипедах, плавали возле китов, катались на байдарках, смотрели фильм на пляже и многое другое. Я понимаю, что для большинства людей это пока что недостижимо, поэтому такие моменты мне смиренно напоминают о том, насколько привилегирована моя жизнь, - сыронизировал британский журналист и телеведущий Дэн Снов.

"Голосуйте за них", - пошутил актер Билли Айкнер, репостнув твитт Кардашьян.

Мнения пользователей Твиттера самые разные. Одни считают ее мужа шутом, другие обвиняют звезду в загрязнении окружающей среды. Пишут, что Кардашьян устроила “показуху”, мол, посмотрите, как я богата! Не обошлось и без тех, кто знает, как светской львице тратить миллионы: “Лучше бы бедным помогла!”

Знаменитой звезде реалити-шоу Ким Кардашьян исполнилось 40 лет 21 октября. Она две недели проверяла состояние здоровья и просила семью соблюдать карантин, чтобы улететь на частный остров. Хоть хейтеры и не понимают поступок Ким, зато сама она заявила, что лучшего праздника и не придумаешь.