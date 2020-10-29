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28 октября 20, 22:48
День рождения Кардашьян высмеяли власти Нью-Джерси
Кардашьян
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Сама звезда на хейт в свой адрес не отвечает и продолжает публиковать фото с райского уголка.

Ким Кардашьян вряд ли думала о реакции  людей, когда отмечала свои 40 лет на частном острове. В День рождения знаменитость в Twitter похвасталась фотографиями с праздника, но  не все  пользователи разделили ее радость. Для некоторых из них недопустимо так сорить деньгами в разгар пандемии и подвергать близких опасности. Бурная реакция Нью-Йоркского музея, правительства Нью-Джерси, актеров, СМИ и просто пользователей интернета началась после  красочного рассказа Ким о Дне рождении.

- После двух недель медицинских осмотров и необходимости соблюдать карантин перед вылетом я устроила поездку на частный остров для моего самого близкого круга — путешествия туда, где мы могли хотя бы на короткое время притвориться, что все нормально, - написала Ким в Твиттере. - Мы танцевали, катались на велосипедах, плавали возле китов, катались на байдарках, смотрели кино на пляже и многое другое. Я понимаю, что для большинства людей это то, что сейчас так далеко от реальности, поэтому такие моменты, как этот, смиренно напоминают о том, насколько привилегирована моя жизнь.



We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020



Музей современного искусства Нью-Йорка, правительство штата Нью-Джерси наряду с десятками других опубликовали в Твиттере посты с одинаковым текстом, высмеивая поступок Кардашьян. 

“После 2 недель многократных проверок состояния здоровья и просьбы всех поместить на карантин, я удивил свое ближайшее окружение поездкой на частный остров, где мы могли притвориться, что все в порядке, хотя бы на короткое время”, - под этим текстом пользователи постят карикатуры и кадры из фильмов про мафию.

 

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/FRLaCSe11J

— MoMA The Museum of Modern Art (@MuseumModernArt) October 27, 2020

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/27WFsdkaVx


— New Jersey (@NJGov) October 28, 2020

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/iIM232lhnI



— Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 28, 2020

К обсуждению, насколько этичным было лететь на частный остров в разгар пандемии, подключились журналисты.

- Мне исполнилось 40 лет 16 марта, в день закрытия на карантин  нашей страны. Я провела свой знаменательный день рождения, беспокоясь о здоровье своей семьи, своей работе и о том, достаточно ли у нас предметов снабжения, чтобы "укрыться на месте". Это совершенно отличается от знаменитых и привилегированных, - поделилась журналист ABC Стэйси Скрейсак.

- Мы танцевали, катались на велосипедах, плавали возле китов, катались на байдарках, смотрели фильм на пляже и многое другое. Я понимаю, что для большинства людей это пока что недостижимо, поэтому такие моменты мне смиренно напоминают о том, насколько привилегирована моя жизнь, - сыронизировал британский журналист и телеведущий Дэн Снов. 

"Голосуйте за них", - пошутил актер Билли Айкнер, репостнув твитт Кардашьян.

Мнения пользователей Твиттера самые разные. Одни считают ее мужа шутом,  другие обвиняют  звезду в загрязнении окружающей среды. Пишут, что Кардашьян устроила “показуху”, мол, посмотрите, как я богата! Не обошлось и без тех, кто знает, как светской львице тратить миллионы: “Лучше бы бедным помогла!”  

Знаменитой звезде реалити-шоу Ким Кардашьян исполнилось 40 лет 21 октября. Она две недели проверяла состояние здоровья и просила семью  соблюдать карантин, чтобы улететь на частный остров. Хоть хейтеры и не понимают  поступок Ким, зато сама она заявила, что лучшего праздника и не придумаешь. 
kp.ua
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