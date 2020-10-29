Брэд Питт и Николь Потуральски расстались

По сообщениям источников, роман 56-летнего голливудского актера Брэда Питта и 27-летней немецкой модели Николь Потуральски закончился — пара рассталась после нескольких месяцев отношений. Впрочем, как говорят инсайдеры, между Брэдом и Николь все было не настолько серьезно, как о том говорили.





Брэд был реалистом в отношении их романа. Она живет в Германии, а у него очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться,

— отмечают источники.









Николь Потуральски









Брэд Питт





Впервые слухи о романе пары появились в августе. Очевидцы рассказали, что видели актера и модель в аэропорту во Франции, и они вели себя как влюбленные подростки. Питт пригласил новую пассию на отдых в свое поместье Шато Мираваль, которое он приобрел в 2011 году вместе сбывшей женой Анджелиной Джоли.





Однако позже выяснилось, что Николь и Брэд знакомы уже довольно давно, а их роман начался еще год назад. Сами они слухи о своих отношениях тем не менее публично так и не подтвердили, однако Потуральски однажды косвенно высказалась об экс-супруге бойфренда, написав, что она не испытывает к ней ненависти (Джоли, по слухам, была в ярости из-за того, что Потуральски отдыхала в их семейном поместье).









Николь Потуральски





Познакомились Брэд и Николь, по некоторой информации, в ресторане Borchard в Берлине, которым владеет 68-летний супруг модели Роланд Мэри. У пары, которая воспитывает семилетнего сына Эмиля, так называемый открытый брак, поэтому против нового увлечения жены он не возражал. Тем не менее они по-прежнему муж и жена — в субботу их видели вместе, и это было их первое совместное появление на публике после романа Потуральски с Питтом.









Николь Потуральски





ФОТО Gettyimages.ru/Instagram



