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29 октября 20, 08:07
Брэд Питт и Николь Потуральски расстались
Брэд Питт и Николь Потуральски
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Между Брэдом и Николь все было не настолько серьезно, как о том говорили
По сообщениям источников, роман 56-летнего голливудского актера Брэда Питта и 27-летней немецкой модели Николь Потуральски закончился — пара рассталась после нескольких месяцев отношений. Впрочем, как говорят инсайдеры, между Брэдом и Николь все было не настолько серьезно, как о том говорили.

Брэд был реалистом в отношении их романа. Она живет в Германии, а у него очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться,
— отмечают источники.


Николь Потуральски


Брэд Питт

Впервые слухи о романе пары появились в августе. Очевидцы рассказали, что видели актера и модель в аэропорту во Франции, и они вели себя как влюбленные подростки. Питт пригласил новую пассию на отдых в свое поместье Шато Мираваль, которое он приобрел в 2011 году вместе сбывшей женой Анджелиной Джоли.

Однако позже выяснилось, что Николь и Брэд знакомы уже довольно давно, а их роман начался еще год назад. Сами они слухи о своих отношениях тем не менее публично так и не подтвердили, однако Потуральски однажды косвенно высказалась об экс-супруге бойфренда, написав, что она не испытывает к ней ненависти (Джоли, по слухам, была в ярости из-за того, что Потуральски отдыхала в их семейном поместье).


Николь Потуральски

Познакомились Брэд и Николь, по некоторой информации, в ресторане Borchard в Берлине, которым владеет 68-летний супруг модели Роланд Мэри. У пары, которая воспитывает семилетнего сына Эмиля, так называемый открытый брак, поэтому против нового увлечения жены он не возражал. Тем не менее они по-прежнему муж и жена — в субботу их видели вместе, и это было их первое совместное появление на публике после романа Потуральски с Питтом.


Николь Потуральски

ФОТО Gettyimages.ru/Instagram

Источник: spletnik.ru
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