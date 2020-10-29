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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 октября 20, 08:31
Внучка Ротару встречается с бизнесменом из рейтинга Forbes
София Евдокименко
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После того, как на днях внучка певицы Софии Ротару, 19-летняя модель София Евдокименко, показала своего нового возлюбленного, ее поклонники не находили себе места, пытаясь узнать, кто же стал избранником красавицы.
Летом 19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко рассталась с французом по имени Марко Дюменил. А уже сегодня модель рассекретила нового бойфренда: им оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018 году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".


София Евдокименко с возлюбленным

Внучка певицы опубликовала в инстаграме романтичное видео с любимым, сделанное в одном из парков США. Как давно пара вместе, неизвестно, но оба в данный момент проживают в Нью-Йорке. София работает моделью и увлекается музыкой.


София Евдокименко с возлюбленным


Денис Жаданов

Музыка всегда была в моей жизни. Я не представляю свою жизнь без нее. Кайфую от всего процесса: зарождения мелодии, написания текста. Для меня это как дышать. Хочется продолжать. История искусства, медиа и коммуникации — это прекрасные знания, которые можно применять в разных сферах,
— говорила модель.


София Евдокименко и София Ротару

Знаменитая бабушка, как и остальные родственники, поддерживает ее во всех начинаниях. По словам девушки, в жизни она всего добилась сама. Сейчас она учится в Школе дизайна Парсонс, а в свободное время занимается боксом и пилатесом. София признается, что решила сфокусироваться на развитии и образовании. Девушка редко дает интервью и не распространяется на тему своей личной жизни.


София Евдокименко

Мне важно, чтобы парень был искренним и уверенным в своих словах и поступках. А еще обладал хорошим чувством юмора. Передо мной пример семейного благополучия нескольких поколений, поэтому я подойду к вопросу замужества и рождения детей очень серьезно,
— откровенничала как-то Евдокименко.


София Евдокименко


София Евдокименко


София Евдокименко

ФОТО Instagram

Источник: SPLETNIK.RU
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