Варя Кошевая: мне приписывают то, чего на самом деле нет

Сыграть в комедийном сериале "Папа рулит", который сейчас идет на канале ТЕТ, для Вари Кошевой не составило труда. Кто-то, возможно, скажет: все это - гены. Но целеустремленности и силы воли ей не занимать. Наш разговор с этой юной, но уже такой взрослой в восприятии мира девочкой местами пробирает до слез.

- Варя, это, получается, твоя первая роль? И сразу – главная? Кастинг проходила?

- Да, кастинг проходила. Но как меня выбрали – даже не знаю. Не хочу представлять себя самовлюбленной, но, наверное, я была лучшей из лучших. И это для меня большая честь.

А сам кастинг, как по мне, был не сложным. Нужно было сыграть маленький эпизод. И у меня все получилось.

- Чего, что делает твоя героиня, никогда бы не сделала Варя Кошевая?

- Я бы никогда не пошла ночью гулять одна. Мне был бы капец от мамы с папой (смеется). А сериальные родители мне просто сказали: "Ну, давай ты больше так делать не будешь!" В реальной жизни мне бы от родителей досталось.

- Ну, это если бы ты ушла гулять ночью. А так ходишь с подружками погулять?

- В гости к подружкам не хожу, потому что близких подружек у меня и нет. Но вообще погулять с хорошими девчонками могу.

- А кто тогда твои друзья? С кем можешь, что называется, оторваться, подурачиться?

- С мамой. Мама – моя подружка. Если у нас случается какая-то смешная история, можем над ней смеяться целую неделю, вспоминая. Мы это называем семейный мем.

С сестрой. И, конечно, есть пару знакомых хороших девочек, которым доверяю.

- Как семьей любите проводить время?

- В основном все вместе смотрим кино.

- Ты участвовала в "Голосе", пробовалась на детское "Евровидение". Что дальше?

- Я больше не хочу ни в каких глобальных проектах участвовать. Просто хочу развиваться в этом направлении для себя.

- Почему? Надоели соревнования?

- Да, мне надоели соревнования. Мне надоело, что мне всегда что-то приписывают, чего на самом деле нет. Все думают, что если я прохожу в каком-то проекте дальше, то за это платит мой отец. Меня это достало, если честно. Поэтому больше и не хочу участвовать в этой всей суматохе.

- Ты такие мнения читала в комментариях или тебе это в глаза говорили?

- Это говорили и мои сверстники, это писали и в комментариях. Говорили, что все за меня сделал папа, что он за все заплатил.

- Часто ли тебе в жизни говорят, что тебе все падает с неба?

- А мне ничего с неба не падает! Все почему-то думают, что родители меня вечно куда-то пропихивают. Но никто никуда меня не пропихивает. Я сама пропихиваюсь! Папа с мамой могут мне что-то предложить, посоветовать, и я сама решаю – попробовать мне или нет. И я сама пробую. Никогда не было такого: "Вот новый проект, Варя, давай!".

- Но петь тебе нравится? Будешь же дальше совершенствоваться?

- Конечно!

- В "Голосе" твоими наставниками были сначала Потап, потом - Джамала. Кто тебе ближе?

- Наверное, Джамала. Она мой кумир. Я пела ее песни, еще когда была маленькой. Я ею восхищаюсь. Она очень крутая - и как человек, и как певица.

- Хотела бы спеть с кем-то из наших артистов в дуэте?

- Да, со многими бы хотела спеть. С Монатиком, например. Это было бы большущее для меня достижение.

- Не просила папу или маму помочь познакомить?

- Когда, например, у папы в "Вечернем Квартале" выступают какие-то звезды, которых я очень люблю, естественно, прошу познакомить. Это для меня важно. Помню, когда выступала группа KAZKA, просила познакомить, они мне очень нравятся, у них классные треки. И это – ух! Крутые ощущения.

- Знакомит?

- Да. Он же знает, что для меня важно. И это нормально.

- Есть какие-то штуки, в которых родители тебе отказывают или отказывали? Например, хотела новый телефон тысяч за 30, а они сказали "нет". Или пойти с подружками на дискотеку. Хотя про дискотеку уже понятно – вряд ли одну отпустят.

- Понимаю, что родители за меня очень переживают. Я просто хочу, чтобы мне больше давали свободы. Я же обычный ребенок. Мне уже надоело чувствовать себя какой-то не такой. А вот чтобы я просила телефон и мне отказывали – такого не помню. Но я ничего особенного и не прошу.

- Больше свободы… Хочешь, чтобы родители меньше контролировали?

- Да, да! Как вы меня правильно понимаете (смеется).

- Это нормально, ведь для родителей их ребенок всегда остается ребенком.

- Думаю, так и есть. Они, мне кажется, и готовы, просто не верят, что я взрослею.

- Обращаешься к ним за советами? За какими - к папе, а за какими - к маме?

- Естественно! Есть женские штучки, которые обсуждаю с мамой. С папой в основном обсуждаю дела по работе.

- Например?

- Все, что касается моего участия в тех или иных проектах.

- А что касается юмора… По папиным стопам пойти не хочешь? Кстати, он нам в интервью два года назад говорил: "У Варвары тоже появляются комедийные ссылочки, она пытается нас смешить, что-то свое придумывать. Текста нет, зато актерская игра на высоте". Да и рассмешить папу на "Лиге смеха" или победить в "Рассмеши комика" - это надо иметь талант.

- Понимаю, что папе будет приятно, если пойду по его стопам. Но мне все же ближе музыка.

- А чем бы ты хотела заниматься в жизни? Понятное дело, желания у всех с возрастом зачастую меняются. О чем думаешь сейчас?

- Я знаю, что своего мнения буду придерживаться всю свою жизнь. Хочу быть актрисой и певицей. И очень горжусь тем, что в своем возрасте знаю, кем хочу стать.

- Кстати, на что ты потратила 20 тысяч гривен, выигранные в "Рассмеши комика. Дети"?

- На благотворительность. Отдала детскому дому.

- Сама так решила?

- Сама. Я сразу решила: если выиграю, отдам в детский дом. Никто меня к таким мыслям не подталкивал.

- Это круто! Не было соблазна потратить хоть чуток на себя?

- Нет! Мне ничего не нужно. У меня и тогда все необходимое было, и сейчас все есть.

- Ты счастливый человек! Мало кто так может сказать.

- Самое главное – у меня есть семья, все живы и здоровы. Это важнее всего. А какие-то вещи – это все не важно.

- Папа говорил, что уроки ты учишь или с ним, или с бабушкой. Каково с папой уроки учить? Бывает, что заставляет?

- Нет, он меня ничему не заставляет.

- То есть вопросы вы с ним решаете полюбовно?

- Да. Договориться мы с ним можем по любому вопросу.

- А какой предмет вам нравится учить вдвоем?

- Если прошу его и у него есть время, он помогает мне с английским, алгеброй. Папа у нас математик!

- Правда, любит математику?

- Нет, математику он не любит, просто разбирается в ней.

- Как у тебя сейчас с учебой? Съемки в кино ведь занимают много времени. В школу успеваешь?

- У меня вообще нет желания ходить в это неприятное для меня место. Не вижу смысла. Не хочу сидеть на одном месте, хочу дальше развиваться. Понимаю, что учеба важна, но как только речь идет о школе, уроках, у меня сразу же пропадает настроение. Потому что моя ассоциация со школой – это буллинг. И буллинг страшный! Дети думают, что мой папа - клоун. А он не такой!

- Тебе из-за этого в школе некомфортно?

- Да.

- Не думала, может, нужно школу поменять?

- Нет. Это не решит проблему. Когда дети узнают, что мой папа - Евгений Кошевой, все равно начинают завидовать, говорить гадости.

- Как ты это переживаешь? Наверняка бывает же очень обидно, а ты ничего не можешь сделать.

- Да, ничего не могу сделать. Да, мне очень обидно, что дети так поступают. Однажды мне так надоело, что папу в очередной раз назвали клоуном, что я не выдержала и высказалась, чтобы больше никто не смел так о нем говорить. Он достиг очень многого. А чего достигли те, кто так о нем говорит?

- Ты можешь дать отпор? Постоять за себя, когда так говорят?

- Я боюсь. Я не умею отвечать. Лучше просто промолчу. Пусть говорят, не хочу, чтобы потом меня выставили виноватой. Как-то меня очень жестко подставили: начали скандал, начали меня обзывать, и в итоге я осталась виноватой. Больше такого не хочу.

- Ты эти ситуации обсуждаешь дома с родителями?

- Папа говорит: "Может, пойти набить морду?" И что? Что это изменит? Это неправильно. Но, правда, я уже не могу это выслушивать. Наверное, нужно просто говорить с родителями, которые так воспитывают детей, что они могут говорить гадости другим.

Иногда об этом просто забываю, потому что не хочу тратить на это время.

- Папины слова: "Когда папин день, дочки могут меня раскрутить". Признавайся, на что раскручивала папу?

- В основном можем раскрутить на какую-то бижутерию, колечки люблю, одежду. Мол, папа, я сегодня так хорошо поработала, может быть, ты мне чего-нибудь купишь? И он ведется. Постоянно (смеется).

- А можете спокойно походить по магазинам? Или это проблематично?

- Никогда! Не было ни одного раза, когда бы мы спокойно прошлись по супермаркету или торговому центру. Обязательно кому-нибудь надо сфоткаться. И не важно, что люди отдыхают, – это никого не волнует.

-В сериале папа - рулит. Твой папа рулит?

- Папа рулит, да! (Смеется.)

- Он реально умеет хорошо рулить – я сейчас про его любовь к авто. Ты с ним часто катаешься?

- Люблю с папой быстро кататься. Мне это нравится.

- На карантине не скучно? Или общаешься с кем-то, скажем, по скайпу?

- Нет, по скайпу нет, есть другие приложения.

- В каких соцсетях тебе интересно посидеть?

- В Тik-Тоk могу что-что посмотреть, но сама пока ничего не снимаю. Инстаграм интересен. В YouTubeмогу посмотреть.

- Есть ли у тебя любимая шутка или анекдот?

- У меня есть любимые мемы, но не думаю, что будет корректно о них говорить (смеется).

- Ты поешь, снимаешься в кино. Если пофантазировать, где мы увидим Варю Кошевую лет так через 5?

- Хочу дать сольный концерт на стадионе.

- Смотри, мы потом тебе напомним об этом! И напросимся на твой концерт. Я тебе этого искренне желаю и жду приглашения.

- Хорошо!

***

Варя Кошевая – старшая дочь актера "Квартал 95" Евгения Кошевого и дизайнера одежды Ксении Кошевой. В 2016 году участвовала в передаче "Рассмеши комика. Дети", где выиграла 20 000 гривен. Дважды принимала участие в проекте "Голос. Дети". В 2018-м в "Лиге смеха" спародировала своего отца.

Сейчас на ТЕТ идет сериал с ее участием "Папа рулит". Это комедийная история о жизни отца троих детей. После того как жена уходит на работу, папа понимает, что быть отцом большого семейства гораздо сложнее, чем казалось раньше. Но отступать поздно, вызов принят! Отцом, который рулит, стал актер Александр Станкевич. Его жену Настю сыграла Екатерина Варченко, Варвара Кошевая - их старшую дочь Катю, Фрося Мельник – младшую Еву, Федор Смирнов - сына Даню.



