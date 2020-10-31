Первая драка: как прошел выпуск Холостячки с Ксенией Мишиной

30 октября состоялся второй выпуск проекта на телеканале СТБ "Холостячка", где главной героиней стала украинская актриса Ксения Мишина. В новом эфире звезда отправилась на первые свидания с участниками.

Состоялся 2 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка", на котором актриса Ксения Мишина отправилась на первые свидания с участниками





Эфир выдался богатым на события.





Согласно сценарию, каждый из мужчин должен был придумать концепцию встречи с "Холостячкой", а сама Ксения выбирала самые яркие презентации свиданий, однако не знала, кто является их автором.





Отметим, что второй эфир "Холостячки" не обошелся без конфликтов между мужчинами. Один из таких произошел, когда Артем Шепель проявил несдержанность и ударил Сергея Кириенко по лицу. Ведущий Григорий Решетник очень негативно отнесся к поступку мужчин и заявил, что этот проект не место для драк. В итоге, Артем извинился перед Сергеем и они вместе отправились в больницу.















Еще один непредвиденный случай произошел перед свиданием Игоря и Ксении: по дороге на вокзал Ксению "похитил" Назар. Он забрал ее из автомобиля и они поехали кататься на байке.













После дня свиданий претендентам на сердце "Холостячки" устроили соревнование, победитель которого по итогу короткой встречи с Мишиной получил бутоньерку.













В забеге первой команды победил обаятельный бородач Артем (он спортсмен с отличной подготовкой, поэтому тут удивляться нечему).





Во второй команде – Сергей!









А вот церемония роз оказалась неудачной для фотографа Владимира. Ксении не понравилось, как он вел себя во время того самого испытания.











