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Шоу-бизнес
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2 ноября 20, 11:56
Канье Уэст подарил жене голограмму ее покойного отца
Канье Уэст
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"Особым сюрпризом с небес" назвала оригинальный подарок своего мужа Ким. Звезда отметила, что это было неожиданно и она плакала и радовалась.
Американский рэпер, музыкальный продюсер, дизайнер Канье Уэст подарил своей супруге Ким Кардашьян на сорокалетие голограмму ее покойного отца Роберта. Об этом тронутая до слез именинница написала в своем Twitter.

"Я даже не могу описать, что это значило для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей... Большое спасибо Канье за это воспоминание, которое останется на всю жизнь", - отметила Ким, опубликовав в социальной сети видео с голограммой.

Фигура представляет отца Кардашьян в полный рост. Трехмерное изображение разговаривает с Ким три минуты, признается, что гордится ею и желает счастливого дня рождения. А также называет Канье "самым-самым-самым-самым-самым гениальным мужчиной во всем мире".

Ким добавила, что видео она смотрела "плача и радуясь". Подарок мужа знаменитость назвала "продуманным" и "особым сюрпризом с небес".

Источник: https://korrespondent.net/
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