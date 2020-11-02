Канье Уэст подарил жене голограмму ее покойного отца

Американский рэпер, музыкальный продюсер, дизайнер Канье Уэст подарил своей супруге Ким Кардашьян на сорокалетие голограмму ее покойного отца Роберта. Об этом тронутая до слез именинница написала в своем Twitter.





"Я даже не могу описать, что это значило для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей... Большое спасибо Канье за это воспоминание, которое останется на всю жизнь", - отметила Ким, опубликовав в социальной сети видео с голограммой.





Фигура представляет отца Кардашьян в полный рост. Трехмерное изображение разговаривает с Ким три минуты, признается, что гордится ею и желает счастливого дня рождения. А также называет Канье "самым-самым-самым-самым-самым гениальным мужчиной во всем мире".





Ким добавила, что видео она смотрела "плача и радуясь". Подарок мужа знаменитость назвала "продуманным" и "особым сюрпризом с небес".



