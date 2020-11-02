Сын легендарного Шона Коннери рассказал о его смерти

Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера - самого известного агента 007 Джеймса Бонда, сообщает BBC News.





По словам его сына Джейсона, артист "ушел тихо во сне". В последние дни рядом с ним находились все члены семьи, которые смогли прибыть в столицу Багамских островов Нассау, говорится в сообщении.





Биограф Шона Коннери Нэнси Зельцер сообщила, что прощальная церемония пройдет для узкого круга лиц, а после окончания пандемии будут организованы памятные мероприятия.





О смерти Коннери стало известно ранее 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.











