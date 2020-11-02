Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись

Супруги приняли решение мирно развестись, о чем рассказали в соцсетях, отметив, что никаких интервью в прессе не стоит ждать. Пара прожила вместе 8 лет.





Сегодня стало известно, что мировой суд официально расторг брак Харламова и Асмус. По сообщениям телеграм-канала Mash, на заседание они не пришли, их интересы представляли адвокаты. Ранее Кристина Асмус говорила, что это она была инициатором развода, однако заявление все-таки подал Гарик Харламов.





Бракоразводный процесс длился четыре месяца. Суд определил, что 6-летняя дочь Настя останется с мамой.



