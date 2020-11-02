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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 ноября 20, 13:21
Певица Jerry Heil шокировала поклонников своим поступком
Jerry Heil
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Украинская певица Jerry Heil, прославившаяся своим хитом "Охрана, отмена", неожиданно сменила имидж, побрившись налысо.
Свое фото и видео с новым образом звезда опубликовала на Instagram. Однако причин такого  поступка она не сообщила. В видео она заявила: "Я никак не буду комментировать это. А вы можете".  В комментарии к видео лишь написала: "Многим же интересно было".

На видео девушка казалась расстроеной, судя по всему, такое решение далось ей нелегко.  Из комментариев подписчиков Джери Хейл можно предположить, что она проспорила, обещав побриться налысо, если не сбросит несколько "лишних" килограммов.

Подписчики певицы были шокированы поступком девушки. Однако некоторые поклонники оценили новый образ и отметили, что девушке очень идет. 



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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