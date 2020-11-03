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3 ноября 20, 13:31
Звезда сериала "Клон" впервые стала мамой (ФОТО)
Дочь Латиффы и Мохамеда из известного сериала «Клон» родила сына.
Счастливой новостью и первыми снимками малыша актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм.
«1.11.2020 Самый счастливый день в нашей жизни», - написала Стефани, сопроводив пост фото ручки и ножек новорожденного.
Малыша назвали двойным именем Антонио Энрико - в честь дедушки мужа актрисы Игоря Рачковски и отца Стефани.
Свою беременность актриса не скрывала и с удовольствием делилась со своими подписчиками в Инстаграме снимками с различных «беременных» фотосессий.
Источник: https://telegraf.com.ua/