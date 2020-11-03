Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.40
USD
28.56
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 ноября 20, 13:31
Звезда сериала "Клон" впервые стала мамой (ФОТО)
Стефани Бриту
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
1 ноября 2020 года бразильская актриса Стефани Бриту впервые стала мамой.
Дочь Латиффы и Мохамеда из известного сериала «Клон» родила сына.

Счастливой новостью и первыми снимками малыша актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм.

«1.11.2020 Самый счастливый день в нашей жизни», - написала Стефани, сопроводив пост фото ручки и ножек новорожденного.



Малыша назвали двойным именем Антонио Энрико - в честь дедушки мужа актрисы Игоря Рачковски и отца Стефани.

Свою беременность актриса не скрывала и с удовольствием делилась со своими подписчиками в Инстаграме снимками с различных «беременных» фотосессий.



Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Брэд Питт встречается с известной американской актрисой
Ольга Фреймут показала фото со дня рождения своего сына
Певица ONUKA впервые стала мамой (ФОТО)
Ольга Сумская рассказала о пополнении в семье
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun
noimageJerry Heil нарвалась на хейтеров из-за нового образа
Лента новостей