Звезда сериала "Клон" впервые стала мамой (ФОТО)

Дочь Латиффы и Мохамеда из известного сериала «Клон» родила сына.





Счастливой новостью и первыми снимками малыша актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм.





«1.11.2020 Самый счастливый день в нашей жизни», - написала Стефани, сопроводив пост фото ручки и ножек новорожденного.













Малыша назвали двойным именем Антонио Энрико - в честь дедушки мужа актрисы Игоря Рачковски и отца Стефани.





Свою беременность актриса не скрывала и с удовольствием делилась со своими подписчиками в Инстаграме снимками с различных «беременных» фотосессий.











