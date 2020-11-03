Jerry Heil нарвалась на хейтеров из-за нового образа

Не все фаны с одобрением приняли новый образ кумира, и засыпали ее негативными комментариями. В ответ девушка опубликовала новую серию провокационных снимков в новом амплуа.





В подписи к кадрам Jerry Heil отметила, что среди всех комментариев один заставил ее подумать.





«Знаете, в комментах был один, который заставил ДУМАТЬ. Не только меня, надеюсь. „Есть люди, которые вынуждены ВЫБИРАТЬ ТАКУЮ прическу“! Как же низко публично выражать свое ФУ по поводу чьего-то вида» - написала блогер.













В комментарияк к новым снимкам продолжилось обсуждение новой прически певицы. Многие по-прежнему считают, что это все фальшь и Яна носит парик.





«Только слепой не увидит, что это грим», «К сожалению, я ни на секунду не поверил, слишком было похоже на прикол», «Я никогла тебя не осуждал, но мне интересно, кроме эксперимента и хайпа, зачем ты так?", «Мне почему-то как раз таки казалось, что это искусственная лысина», — пишут под новым постом исполнительницы.





Также, «масла в огонь» подлила и сама Яна, опубликовав в сторис видео, на котором скрыла новую прическу под капюшоном. Поклонники восприняли это, как доказательство того, что на самом деле певица не брилась налысо.











