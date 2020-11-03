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3 ноября 20, 13:46
Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun
Джонни Депп
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2 ноября состоялся суд по делу Джонни Деппа против британского таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд.
Верховный суд Лондона постановил, что статья, вышедшая в 2018 году на страницах издания, в которой было сказано, что Джонни Депп избивал свою экс-жену Эмбер Херд, является правдивой.

Суд решил, что 12 из 14 случаев избиения, о которых сообщила Эмбер Херд, соответствуют действительности, и теперь Джонни Депп должен компенсировать судебные издержки в миллионы фунтов стерлингов и немалые возмещения в пользу таблоида The Sun.

Адвокат Деппа не согласен с решением, отметив, что судья полагается лишь на показания Эмбер Херд и, соответственно, игнорирует массу контрдоказательств со стороны других неоспоримых свидетелей и массива документальных свидетельств, которые полностью опровергают эти обвинения.

К примеру, рабочие комплекса, в котором проживали Эмбер и Джонни, рассказали, что очень часто «следы насилия» на актрисе появлялись тогда, когда Деппа и вовсе не было в городе, зато Илон Маск часто захаживал к актрисе.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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