Дочь Оли Поляковой сменила имидж (ФОТО)

Девушка активно ведет свою страничку в Инстаграм, и конечно же ей отлично помогает ее звездная мама.





3 ноября, Маша опубликовала в Инстаграм сторис фотографию, на которой предстала в новом образе – девушка решила сметить цвет волос.





Сказать, что изменения кардинальные, не скажешь, однако это первое перевоплощение юной Маши. Натуральный каштановый цвет волос стал темно-русым.









Звездная мама также разместила несколько снимков дочери у себя в сторис, добавив опрос идет ли Маше новый цвет волос.













"Маруся в новом цвете", – написала она.



