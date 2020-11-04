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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 ноября 20, 11:18
Дочь Оли Поляковой сменила имидж (ФОТО)
Маша Полякова
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Маша Полякова, старшая дочь Оли Поляковой, активно занимается своим продвижением в мир шоу-бизнеса.
Девушка активно ведет свою страничку в Инстаграм, и конечно же ей отлично помогает ее звездная мама.

3 ноября, Маша опубликовала в Инстаграм сторис фотографию, на которой предстала в новом образе – девушка решила сметить цвет волос.

Сказать, что изменения кардинальные, не скажешь, однако это первое перевоплощение юной Маши. Натуральный каштановый цвет волос стал темно-русым.


 
Звездная мама также разместила несколько снимков дочери у себя в сторис, добавив опрос идет ли Маше новый цвет волос.



"Маруся в новом цвете", – написала она.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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