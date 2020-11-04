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4 ноября 20, 11:18
Дочь Оли Поляковой сменила имидж (ФОТО)
Девушка активно ведет свою страничку в Инстаграм, и конечно же ей отлично помогает ее звездная мама.
3 ноября, Маша опубликовала в Инстаграм сторис фотографию, на которой предстала в новом образе – девушка решила сметить цвет волос.
Сказать, что изменения кардинальные, не скажешь, однако это первое перевоплощение юной Маши. Натуральный каштановый цвет волос стал темно-русым.
Звездная мама также разместила несколько снимков дочери у себя в сторис, добавив опрос идет ли Маше новый цвет волос.
"Маруся в новом цвете", – написала она.
Источник: https://telegraf.com.ua/