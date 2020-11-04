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4 ноября 20, 11:23
Cardi B передумала разводиться с мужем рэпером Offset
Cardi B
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В сентябре американская рэп-исполнительница Cardi B подала на развод со своим мужем рэпером Offset, с которым прожила в браке около трех лет.
Издание TMZ сообщает, что скандальная хип-хоп исполнительница изменила свое решение и подала документы, чтобы официально аннулировать развод.

Сейчас, пара ждет подписи документа от судьи.

Стоит отметить, что пары помирилась на праздновании дня рождения Cardi B. Рэпер Offset тогда подарил автомобиль Rolls-Royce, и большое количество сумок. На вечеринке пару заметили за страстными поцелуями, что и говорило о начале примирения между супругами.

После, рэперша сама подтвердила, что снова сошлась с мужем.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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