Cardi B передумала разводиться с мужем рэпером Offset

Издание TMZ сообщает, что скандальная хип-хоп исполнительница изменила свое решение и подала документы, чтобы официально аннулировать развод.





Сейчас, пара ждет подписи документа от судьи.





Стоит отметить, что пары помирилась на праздновании дня рождения Cardi B. Рэпер Offset тогда подарил автомобиль Rolls-Royce, и большое количество сумок. На вечеринке пару заметили за страстными поцелуями, что и говорило о начале примирения между супругами.





После, рэперша сама подтвердила, что снова сошлась с мужем.











