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4 ноября 20, 11:23
Cardi B передумала разводиться с мужем рэпером Offset
Издание TMZ сообщает, что скандальная хип-хоп исполнительница изменила свое решение и подала документы, чтобы официально аннулировать развод.
Сейчас, пара ждет подписи документа от судьи.
Стоит отметить, что пары помирилась на праздновании дня рождения Cardi B. Рэпер Offset тогда подарил автомобиль Rolls-Royce, и большое количество сумок. На вечеринке пару заметили за страстными поцелуями, что и говорило о начале примирения между супругами.
После, рэперша сама подтвердила, что снова сошлась с мужем.
Источник: https://telegraf.com.ua/