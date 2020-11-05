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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 ноября 20, 12:31
Алла Пугачева показала подросшую дочь Лизу (ФОТО)
Алла Пугачева
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Известная российская исполнительница Алла Борисовна Пугачева вместе с юмористом Максимом Галкиным воспитывает двоих деток – сына Гарри и дочь Лизу.
Певица и юморист часто делятся на своих страницах в социальных сетях снимками и видео со своими детьми, рассказывая об их успехах и увлечениях.

4 ноября 2020 года на своей страничке в Инстаграм Примадонна опубликовала снимки ее дочери Лизы, на которых девочка предстала с необычной прической.

«Лизок! Сама себе стилист» - подписала фото Алла Борисовна.



В комментариях сразу же посыпались комплименты малышке за ее креатив. Многие поклонники отметили, что Лиза очень похожа на свою маму.

«Копия мамы», «Маленькая Примадонна», «Будущий дизайнер», «Красоточка», «Ух, какая умничка» - пишут в комментариях.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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