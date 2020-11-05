Алла Пугачева показала подросшую дочь Лизу (ФОТО)

Певица и юморист часто делятся на своих страницах в социальных сетях снимками и видео со своими детьми, рассказывая об их успехах и увлечениях.





4 ноября 2020 года на своей страничке в Инстаграм Примадонна опубликовала снимки ее дочери Лизы, на которых девочка предстала с необычной прической.





«Лизок! Сама себе стилист» - подписала фото Алла Борисовна.













В комментариях сразу же посыпались комплименты малышке за ее креатив. Многие поклонники отметили, что Лиза очень похожа на свою маму.





«Копия мамы», «Маленькая Примадонна», «Будущий дизайнер», «Красоточка», «Ух, какая умничка» - пишут в комментариях.



