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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 ноября 20, 12:33
Надя Дорофеева кардинально сменила имидж (ФОТО)
Надя Дорофеева
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После распада "Время и стекло" Надя Дорофеева кардинально сменила имидж.
30 октября группа «Время и Стекло» отыграла два последних концерта в Киеве. Теперь Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) отправились в свободное плаванье. Как рассказал их продюсер Потап, Надя займется сольным проектом, а Алексей посвятит себя группе «Мозги».

4 ноября Надя Дорофеева заинтриговала фанатов новым образом – девушка опубликовала пару видео в Инстаграм-сторис, на которых предстала жгучей брюнеткой.

Парик это или такие кардинальные изменения после прощального концерта пока не понятно. Однако стоит отметить, что такой образ Дорофеевой к лицу.

На опубликованных видео артистка примерила коричневый кожаный наряд – боди, шорты и пиджак. Дополнила образ высокими черными сапогами и золотого цвета колье.







Источник: https://telegraf.com.ua/
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