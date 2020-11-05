Надя Дорофеева кардинально сменила имидж (ФОТО)

30 октября группа «Время и Стекло» отыграла два последних концерта в Киеве. Теперь Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) отправились в свободное плаванье. Как рассказал их продюсер Потап, Надя займется сольным проектом, а Алексей посвятит себя группе «Мозги».





4 ноября Надя Дорофеева заинтриговала фанатов новым образом – девушка опубликовала пару видео в Инстаграм-сторис, на которых предстала жгучей брюнеткой.





Парик это или такие кардинальные изменения после прощального концерта пока не понятно. Однако стоит отметить, что такой образ Дорофеевой к лицу.





На опубликованных видео артистка примерила коричневый кожаный наряд – боди, шорты и пиджак. Дополнила образ высокими черными сапогами и золотого цвета колье.



























