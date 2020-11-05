Вера Брежнева показала, как выглядит в обыденной жизни

Знаменитости часто поддаются критике от хейтеров в свой адрес. Даже, когда внешний вид звезды на грани идеальности некоторым удается найти то, за что можно было бы зацепиться для негативного комментария. Так, Вера Брежнева после критики своей фигуры решила поделиться с поклонниками снимками без ретуши и макияжа.





На своей странице в Instagram певица поделилась серией фото, на которых позирует в боди черного цвета и белых кроссовках. 38-летняя Вера Брежнева радостно повеселилась перед камерой, показав аудитории, как развлекается в обыденной жизни. Данной публикацией она хотела показать себя настоящую, подтвердив это в комментарии.





Реальная я,

лаконично написала артистка.













Для того чтобы подписчики не засыпали ее негативными реакциями, она отключила возможность комментировать публикацию. Весьма вероятно, что сделала она это после последней атаки хейтеров, которым не понравились фото ее фигуры.





Тогда певица не стала зацикливаться на этом, оставив послание для "доброжелателей", отметив, что считает идеальными свои формы. С этим трудно не согласиться, ведь внешний вид Веры заставляет по-хорошему завидовать и мотивироваться на очередной похода в спортзал, ради фигуры мечты.



