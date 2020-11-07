Украинская певица Надя Дорофеева попала в ДТП. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.





"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину", - написала в соцсети 30-летняя исполнительница.





Она выложила фото, на котором позирует с грустным лицом в белом свитере и белых брюках.













Поклонники тут же засыпали Дорофееву обеспокоенными вопросами и комментариями.





"Надя, ты в порядке?", "Шик", "Ничего. Ты тооочно 100% осчастливила водителя той машины. И вообще, главное , что ты жива здорова и красива, остальное не важно", "В этом году все не слава богу", "Будь аккуратнее", "Это все 2020!!!!! Ты хороший водитель", - написали подписчики.



