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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 ноября 20, 10:55
Певица Надя Дорофеева попала в ДТП
Надя Дорофеева
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Популярная исполнительница сообщила о неприятном инциденте – недалеко от своего дома она столкнулась с другим автомобилем.
Украинская певица Надя Дорофеева попала в ДТП. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину", - написала в соцсети 30-летняя исполнительница.

Она выложила фото, на котором позирует с грустным лицом в белом свитере и белых брюках.



Поклонники тут же засыпали Дорофееву обеспокоенными вопросами и комментариями.

"Надя, ты в порядке?", "Шик", "Ничего. Ты тооочно 100% осчастливила водителя той машины. И вообще, главное , что ты жива здорова и красива, остальное не важно", "В этом году все не слава богу", "Будь аккуратнее", "Это все 2020!!!!! Ты хороший водитель", - написали подписчики.

Источник: https://korrespondent.net/
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