Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.36
USD
28.09
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 ноября 20, 11:46
Алена Шоптенко показала безупречную фигуру (ФОТО)
Алёна Шоптенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Алена Шоптенко – успешная танцовщица и хореограф, первая победительница «Танцев со звездами», любящая жена и мама и просто очень красивая женщина.
Алена старается держать себя в форме и постоянно занимается. Результаты ее работы над собой можно увидеть в новой откровенной фотосессии.

Снимки Шоптенко опубликовала на своей страничке в Инстаграм.

Танцовщица предстала на фото в нежно-розовом боди, которое отлично продемонстрировало прекрасную фигуру и подтянутые ноги Алены. Яркий макияж с акцентом на глазах, помада в цвет боди и выпрямленные волосы добавили образу пикантности и сексуальности.

В подписи к снимкам, хореограф поразмышляла о танцах. Она рассказала, как начинала учить новые стили и направления.


 
«Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей» - пишет Шоптенко.

Хореограф отметила, что всегда нужно учиться новому и не бояться этого.

«Оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке» - подытожила Алена Шоптенко.



Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
В Сеть попали фото Тины Кароль с тренировки (ФОТО)
Константин Томильченко рассказал о своей работе с Танковичем
Татьяна Денисова рассказала, какие качества ценит в мужчинах
Алена Шоптенко пожаловалась на трудности материнства
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Светлана Лобода поделилась редкими фото с младшей дочерью
noimageОльга Сумская и ее семья переболели COVID-19
noimageПевица Надя Дорофеева попала в ДТП
Лента новостей