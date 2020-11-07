Алена Шоптенко показала безупречную фигуру (ФОТО)

Алена старается держать себя в форме и постоянно занимается. Результаты ее работы над собой можно увидеть в новой откровенной фотосессии.





Снимки Шоптенко опубликовала на своей страничке в Инстаграм.





Танцовщица предстала на фото в нежно-розовом боди, которое отлично продемонстрировало прекрасную фигуру и подтянутые ноги Алены. Яркий макияж с акцентом на глазах, помада в цвет боди и выпрямленные волосы добавили образу пикантности и сексуальности.





В подписи к снимкам, хореограф поразмышляла о танцах. Она рассказала, как начинала учить новые стили и направления.









«Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей» - пишет Шоптенко.





Хореограф отметила, что всегда нужно учиться новому и не бояться этого.





«Оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке» - подытожила Алена Шоптенко.











