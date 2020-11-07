Ольга Сумская и ее семья переболели COVID-19

Артистка сказала, что узнала о болезни уже после выздоровления. Один из тестов показал наличие антител COVID-19, которые свидетельствуют о том, что организм поборол инфекцию. Ольга думает, что перенесла болезнь на гастролях.





Сумская вспоминает, что в начале лета у нее был насморк и обоняние пропало на две недели. Подобные симптомы были и ее мужа Виталия Борисюка, и у дочери Анны.





Получается, болезнь у артистки прошла в легкой форме, и она перенесла ее на ногах. Сама Сумская отмечает, что многие актеры уже столкнулись с этим недугом. Ольга уверена, что все переболеют COVID-19 в разных формах.





Звезда остается бдительной, когда принимает участие в телепроектах. "Конечно, я ношу маску, дезинфицирую все, что меня окружает. В поезде обрабатываю даже постельное белье. Сама покупаю спирт и наливаю в бутылочки, которыми пользуюсь постоянно для дезинфекции", – поделилась Ольга.



