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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 ноября 20, 12:09
Ольга Сумская и ее семья переболели COVID-19
Ольга Сумская
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Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что переболела COVID-19.
Артистка сказала, что узнала о болезни уже после выздоровления. Один из тестов показал наличие антител COVID-19, которые свидетельствуют о том, что организм поборол инфекцию. Ольга думает, что перенесла болезнь на гастролях.

Сумская вспоминает, что в начале лета у нее был насморк и обоняние пропало на две недели. Подобные симптомы были и ее мужа Виталия Борисюка, и у дочери Анны.

Получается, болезнь у артистки прошла в легкой форме, и она перенесла ее на ногах. Сама Сумская отмечает, что многие актеры уже столкнулись с этим недугом. Ольга уверена, что все переболеют COVID-19 в разных формах.

Звезда остается бдительной, когда принимает участие в телепроектах. "Конечно, я ношу маску, дезинфицирую все, что меня окружает. В поезде обрабатываю даже постельное белье. Сама покупаю спирт и наливаю в бутылочки, которыми пользуюсь постоянно для дезинфекции", – поделилась Ольга.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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