Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
6 ноября 20, 12:18
Светлана Лобода поделилась редкими фото с младшей дочерью
Популярная артистка Светлана Лобода, которая ранее впервые показала лицо младшей дочери, поделилась трогательной публикацией. Для нее звезда выбрала нежные фото с младшим ребенком Тильдой, имя отца которой хранит в секрете.
На своей странице в Instagram певица опубликовала нежные слова про материнство, отметив, что каждый день благодарит Бога за возможность быть мамой.
Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы не происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила. Мы с моим пирожочком решили сегодня немного погулять,
написала Светлана.
Для прогулки звезда выбрала черное мини-платье и босоножки от Saint Laurent. Тильда в свою очередь была одета в платьице с трендовым принтом от Dolce & Gabbana.
Источник: https://glamurchik.tochka.net/