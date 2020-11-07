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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 ноября 20, 12:18
Светлана Лобода поделилась редкими фото с младшей дочерью
Светлана Лобода
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Певица призналась, каково оно быть мамой.
Популярная артистка Светлана Лобода, которая ранее впервые показала лицо младшей дочери, поделилась трогательной публикацией. Для нее звезда выбрала нежные фото с младшим ребенком Тильдой, имя отца которой хранит в секрете. 

На своей странице в Instagram певица опубликовала нежные слова про материнство, отметив, что каждый день благодарит Бога за возможность быть мамой.

Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы не происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила. Мы с моим пирожочком решили сегодня немного погулять,
написала Светлана.

Для прогулки звезда выбрала черное мини-платье и босоножки от Saint Laurent. Тильда в свою очередь была одета в платьице с трендовым принтом от Dolce & Gabbana.







Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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