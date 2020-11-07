Светлана Лобода поделилась редкими фото с младшей дочерью

Популярная артистка Светлана Лобода, которая ранее впервые показала лицо младшей дочери, поделилась трогательной публикацией. Для нее звезда выбрала нежные фото с младшим ребенком Тильдой, имя отца которой хранит в секрете.





На своей странице в Instagram певица опубликовала нежные слова про материнство, отметив, что каждый день благодарит Бога за возможность быть мамой.





Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы не происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила. Мы с моим пирожочком решили сегодня немного погулять,

написала Светлана.





Для прогулки звезда выбрала черное мини-платье и босоножки от Saint Laurent. Тильда в свою очередь была одета в платьице с трендовым принтом от Dolce & Gabbana.



























