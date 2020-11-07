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7 ноября 20, 12:52
Ефремова отправили в колонию, но не уточнили в какую
Отмечается, что администрация СИЗО сообщит родственникам актера адрес колонии, куда его доставят: "Согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания".
До этого артист находился в СИЗО-5 "Водник".
Добавим, что Ефремов ранее заявлял, что хотел бы отбывать наказания в Чувашии, так как он является дальним родственником чувашского просветителя Ивана Яковлева.
Источник: https://telegraf.com.ua/