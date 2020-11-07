Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.36
USD
28.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 ноября 20, 12:52
Ефремова отправили в колонию, но не уточнили в какую
Михаил Ефремов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российский актер Михаил Ефремов был отправлен в колонию по месту отбывания наказания за пьяное ДТП со смертельным исходом, сообщает Комсомольская правда с посыланием на сообщение пресс-службы ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний).
Отмечается, что администрация СИЗО сообщит родственникам актера адрес колонии, куда его доставят: "Согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания".

До этого артист находился в СИЗО-5 "Водник".

Добавим, что Ефремов ранее заявлял, что хотел бы отбывать наказания в Чувашии, так как он является дальним родственником чувашского просветителя Ивана Яковлева.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Суд придумал наказание для Джастина Бибера
Михаил Ефремов попал в ДТП
Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью
Михаил Ефремов может избежать тюрьмы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Полякова ответила на шумиху вокруг выступления с Киркоровым
noimageКаким был Михаил Жванецкий: биография и мудрые цитаты
Лента новостей