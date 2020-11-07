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7 ноября 20, 12:57
Каким был Михаил Жванецкий: биография и мудрые цитаты
Михаил Жванецкий
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В пятницу, 6 ноября 2020 года на 87 году жизни умер известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Он был талантливым одесситом, писателем, юмористом, популярным исполнителем собственных сочинений.
Выступления Жванецкого всегда отличались настоящим одесским юмором и аллегорической подачей материала. Михаил Жванецкий являлся одним из немногих, кому удавалось придать мысли лаконичную, саркастичную и абсолютно завершенную форму.

Родился будущий юморист 6 марта 1934 года в Одессе. Его родители были врачами.



Маленький Михаил Жванецкий с родителями - Раисой Яковлевой и Эммануилом Моисеевичем


 
В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота. Во время учебы принимал участие в самодеятельности, начал писать и исполнять первые монологи и миниатюры.



Во время гастролей в 1963 году познакомился с выдающимся юмористом и режиссеров Аркадием Райкиным, с которым в 1969 году поставил программу под названием "Светофор". Также работал совместно с Романом Карцевым и Виктором Ильченко.

Получив опыт, Жванецкий решил уйти с театра Райкина и начать работать самостоятельно. Наибольшую славу сатирик обрел, когда выступал в Московском театре "Эрмитаж". Также работал в Одесской филармонии.

В 1988 году основал Московский театр миниатюр в структуре Москонцерта, в котором был руководителем до самой смерти.

В октябре этого года стало известно, что Михаил Жванецкий прекращает творческую деятельность и выступления, поскольку это ему уже было не под силу.



Самые лучшие высказывания писателя, который всегда ко всему относился с неподдельным юмором:



























Источник: https://telegraf.com.ua/
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