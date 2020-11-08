Мишель Андраде украсила обложку мужского глянца (ФОТО)

Сексуальными кадрами с фотосессии певица поделилась на своей странице в Инстаграм.





Девушка предстала на снимках в довольно откровенном образе - в черном топе и трусиках. Такой «наряд» отлично подчеркнул аппетитные формы Мишель – плоский живот, стройные ноги, подтянутые грудь и попу.





Образ исполнительницы завершили босоножки на высоком каблуке и длинная серебряная серьга на одном ухе. Дерзкий макияж и высокий хвост добавили снимкам пикантности.













«Эмми... что??? XXL! damn!! Yes! XXL» - прокомментировала снимки Мишель.





Комментарии певицы просто взорвались отзывами. Фанаты засыпали исполнительницу комплиментами – «Несите огнетушитель», «Малышка на миллион», «Секси», «Огонь», «Просто секс», «Фигура отпад», «Красотка».



















