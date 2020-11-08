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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 ноября 20, 13:15
Мишель Андраде украсила обложку мужского глянца (ФОТО)
Мишель Андраде
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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде похвасталась точеной фигурой на обложке и страницах мужского глянца XXL.
Сексуальными кадрами с фотосессии певица поделилась на своей странице в Инстаграм.

Девушка предстала на снимках в довольно откровенном образе - в черном топе и трусиках. Такой «наряд» отлично подчеркнул аппетитные формы Мишель – плоский живот, стройные ноги, подтянутые грудь и попу.

Образ исполнительницы завершили босоножки на высоком каблуке и длинная серебряная серьга на одном ухе. Дерзкий макияж и высокий хвост добавили снимкам пикантности.



«Эмми... что??? XXL! damn!! Yes! XXL» - прокомментировала снимки Мишель.

Комментарии певицы просто взорвались отзывами. Фанаты засыпали исполнительницу комплиментами – «Несите огнетушитель», «Малышка на миллион», «Секси», «Огонь», «Просто секс», «Фигура отпад», «Красотка».





Источник: https://telegraf.com.ua/
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