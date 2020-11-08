Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.36
USD
28.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 ноября 20, 13:17
Какое наследство оставил Михаил Жванецкий своей семье
Жванецкий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В пятницу, 6 ноября, не стало известного сатирика Михаила Жванецкого. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Известно, что из-за ухудшения здоровья Народный артист Украины последнее время практически не выступал. Все, что нажил юморист за свою долгую жизнь, так это большую квартиру в центре Москвы и дачу у себя на родине в Одессе. Имущество Михаила Жванецкого оценивается в сумму более 100 миллионов рублей.

Претендовать на наследство Михаила Михайловича могут его жена Наталья и пятеро детей.

Наталья Жванецких младше покойного артиста на 32 года. Когда они познакомились, Жванецкий был в то время не богат. По словам супруги, в начале совместной жизни у них была только одесская дача, машина и однокомнатная квартира в Москве рядом с Останкинской башней. Все нажитое артист оставлял своим бывшим возлюбленным. В квартире также проживал и их совместный сын Дмитрий. Сейчас ему 25 лет, сообщает издание Комсомольская правда.

У Михаила Жванецкого также остались взрослые дети от предыдущих браков и отношений. У артиста есть дочь Елизавета и Максим, который сейчас проживает в Америке. Кроме этого, у известного юмориста есть еще внебрачные дети - Ольга и Андрей, но тесных отношений они друг с другом не поддерживали.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Ольга Сумская рассказала о пополнении в семье
Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану
Елена Воробей призналась, что больна коронавирусом
Александр Рыбак признался в многолетней зависимости
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Роуз Макгоуэн госпитализирована с травмой
noimageФреймут пожаловалась на злых хейтеров
Лента новостей