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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 ноября 20, 13:32
Роуз Макгоуэн госпитализирована с травмой
Роуз Макгоун
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Известная американская актриса Роуз Макгоун, которая призналась, что живет с женщиной, сломала руку. Звезда "Зачарованных" госпитализирована в больницу после падения с лестницы.
Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Макгоуэн опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлена в больничной палате. У Роуз перебинтована рука, сама она лежит на кровати.

Сейчас актриса находится в Мексике, где и была доставлена в клинику. В своем посте Макгоуэн раскритиковала дорогую американскую медицину, сравнив ее с более доступной мексиканской.

"Ожидания результатов выборов в США, находясь на лестнице равно перелом костей. В Мексике это стоило 250 долларов за мое посещение неотложной помощи по сравнению с десятитысячным счетом в больнице в Калифорнии за ту же аварию. США – это не земля свободных, это земля перезарядок", – высказалась Роуз.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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