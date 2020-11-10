Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.39
USD
28.08
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 ноября 20, 14:50
Тина Кароль появилась на обложке книги Vogue (ФОТО)
Тина Кароль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известная певица стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue. Номер посвящен известным личностям – сильным украинским женщинам.
Украинская певица, телеведущая, актриса Тина Кароль украсила обложку нового номера книги Ukrainian Women in Vogue. Коллекционное издание рассказывает о сильных женщинах, которые меняют мир и, безусловно, останутся в истории.

Накануне 35-летняя Кароль заинтриговала своих поклонников в Instagram видеопубликацией.

"#ТинаКароль и #VOGUE: завтра станет известно то, что пока так тщательно держится в секрете! Осталось недолго! #commingsoon 9/11/2020", - написала артистка, выложив видео со съемок известного глянца.

Отмечается, что это первый раз в истории Vogue Ukraine, когда на обложке появилась украинская звезда.



Героинями книги Vogue стали писательница и переводчица София Андрухович, голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова, певица Джамала, ведущая Маша Ефросинина, первая леди Елена Зеленская.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сестры Хадид в провокационной фотосессии (ФОТО)
Ирина Шейк без макияжа снялась для обложки немецкого Vogue
Кара Делевинь украсила обложку "VOGUE"
Тина Кароль взбудоражила сеть пикантным образом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Олег Винник оказался самым богатым артистом Украины
noimageМелания Трамп решила разводиться с мужем
noimageХолостяк Сергей Мельник перестал скрывать возлюбленную
Лента новостей