Тина Кароль появилась на обложке книги Vogue (ФОТО)

Украинская певица, телеведущая, актриса Тина Кароль украсила обложку нового номера книги Ukrainian Women in Vogue. Коллекционное издание рассказывает о сильных женщинах, которые меняют мир и, безусловно, останутся в истории.





Накануне 35-летняя Кароль заинтриговала своих поклонников в Instagram видеопубликацией.





"#ТинаКароль и #VOGUE: завтра станет известно то, что пока так тщательно держится в секрете! Осталось недолго! #commingsoon 9/11/2020", - написала артистка, выложив видео со съемок известного глянца.





Отмечается, что это первый раз в истории Vogue Ukraine, когда на обложке появилась украинская звезда.













Героинями книги Vogue стали писательница и переводчица София Андрухович, голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова, певица Джамала, ведущая Маша Ефросинина, первая леди Елена Зеленская.



