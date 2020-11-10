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9 ноября 20, 15:06
Холостяк Сергей Мельник перестал скрывать возлюбленную
Сергей Мельник
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«Танцы со звездами» учат звезд не только танцевать, но и соединяют сердца.
Главный секс-символ проекта – экс-холостяк  закрутил роман с участницей «Танцев со звездами» 2019 - олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой.

На вечере выпускников Анна стала третьей в пару к Сергею и Аделине. Видимо общие репетиции и сблизили пару. Трио станцевало нежный вальс, который и зажег чувства к Анне. Об этом в прямом эфире рассказал сам Сергей.

Исходя из этого, становится ясно, почему именно Анну Сергей Мельник позвал для выступления в «Семейном вечере». Родственники экс-холостяка не смогли принять участие в 11 эфире из-за трагического события в семье спортсмена – ушла из жизни его бабушка.

Сергей Мельник не скрывает, что спортсменка покорила его сердце.



«Ради нее я готов порвать всех и идти до конца. Аня – именно та девушка, которую я так долго искал. Она очень ранимая, эмоциональная, очень нежная. Она меня понимает, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой», – говорит Сергей.

Отношения с Мельником прокомментировала и Анна Ризатдинова. Спортсменка рассказала, что Сергею можно довериться и именно с ним она чувствует себя хрупкой девочкой.

Во время 11 выпуска «Танцев со звездами» пара исполнила страстную румбу.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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