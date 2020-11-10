Мелания Трамп решила разводиться с мужем

Вслед за президентским креслом политик рискует потерять и жену.





Как утверждают бывшие помощники лидера США, в Белом доме Трампы спят в отдельных комнатах, а их брак был лишь формальным соглашением. Об этом сообщает издание Daily Mail.





"Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет свой пост, и она сможет развестись", - рассказал экс-помощник Трампа Омаросу Маниголт-Ньюман.





Отмечается, что если бы Мелания решила уйти от своего влиятельного супруга раньше, он бы "нашел способ ее наказать".





Несмотря на слухи о разладах в семье, 50-летняя миссис Трамп утверждает, что у нее "прекрасные отношения" со своим 74-летним мужем. Между тем Трамп настаивает на том, чтобы они с супругой никогда не ссорились.



