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Шоу-бизнес
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9 ноября 20, 15:10
Мелания Трамп решила разводиться с мужем
Мелания Трамп
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Брак действующего президента США Дональда Трампа, который считается проигравшим на президентских выборах 2020 года, трещит по швам.
Вслед за президентским креслом политик рискует потерять и жену.

Как утверждают бывшие помощники лидера США, в Белом доме Трампы спят в отдельных комнатах, а их брак был лишь формальным соглашением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет свой пост, и она сможет развестись", - рассказал экс-помощник Трампа Омаросу Маниголт-Ньюман.

Отмечается, что если бы Мелания решила уйти от своего влиятельного супруга раньше, он бы "нашел способ ее наказать".

Несмотря на слухи о разладах в семье, 50-летняя миссис Трамп утверждает, что у нее "прекрасные отношения" со своим 74-летним мужем. Между тем Трамп настаивает на том, чтобы они с супругой никогда не ссорились.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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