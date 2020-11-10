Олег Винник оказался самым богатым артистом Украины

Журнал Forbes Украина посчитал доходы артиста и рассказал, как звезде удалось заработать так много денег.





Согласно данным Forbes Украина, выручка артиста за 2019 год могла составить $5,6-7 млн. Винник отыграл 50 концертов, которые посетили 200 000 зрителей, а средняя стоимость билетов колебалась в пределах $28-35.





В этом году концертная деятельность Олега Винника сильно пострадала из-за карантина. Певцу пришлось устроить онлайн-концерт в НСК "Олимпийский". Тем не менее на виртуальное шоу было продано 79 000 билетов стоимостью $7-20.





Также стало известно, что Винник не соглашается участвовать в рекламных кампаниях дешевле $100 000, а 45-минутное выступление поп-звезды на новогоднем корпоративе обойдется в $50 000.





Несмотря на такие доходы, тратиться на клипы команда артиста не спешит.





Популяризировать артиста начал его продюсер Александр Горбенко в социальной сети "Мой Мир" российского холдинга Mail.ru. Продюсер занимался соцсетями лично в течение двух лет. Он искал однофамильцев Винника и предлагал им послушать его композиции. Когда количество друзей в аккаунте артиста перевалило за 5000, заработал принцип сарафанного радио.





Чтобы увеличить аудиторию Винника, стали давать концерты в маленьких городах. Первый гастрольный тур певца состоялся в 2013 году во время Революции достоинства. Всего провели 100 концертов, закончив тур в Киеве. Первое сольное выступление артиста прошло во Дворце Украина в 2014 году. Все эти концерты на первых порах были, по словам Горбенко, убыточными.





Сейчас, чтобы увеличить популярность артиста, Винник со своим продюсером Александром Горбенко пользуются услугами социологов, ежегодно заказывая маркетинговые исследования.



