Жена Джо Байдена собирается нарушить традицию первых леди

Традиция гласит, что супруга президента после переезда в Белый дом должна полностью посвятить себя семейным обязанностям.





Однако Джил Байден такая традиция не пришлась по душе. Она – профессор английского языка с докторской степенью в колледже, и бросать свою работу со студентами из-за обязанностей первой леди не собирается.





«Если мы доберемся до Белого дома, я буду продолжать преподавать» - сказала Джил еще в августе, и с того времени ничего не изменилось.





Историк первой леди Кэтрин Джеллисон, профессор Университета Огайо, считает, что Джил Байден «перенесет роль первой леди в 21 век». Кэтрин отмечает, что ни одной из предыдущих первый леди не было «позволено» быть похожим на большинство современных американских женщин.



