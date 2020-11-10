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Шоу-бизнес
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10 ноября 20, 12:10
Жена Джо Байдена собирается нарушить традицию первых леди
Джил Байден
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Новоиспеченная первая леди Джилл Байден собирается нарушить более 200-летнюю традицию первых леди в США.
Традиция гласит, что супруга президента после переезда в Белый дом должна полностью посвятить себя семейным обязанностям.

Однако Джил Байден такая традиция не пришлась по душе. Она – профессор английского языка с докторской степенью в колледже, и бросать свою работу со студентами из-за обязанностей первой леди не собирается.

«Если мы доберемся до Белого дома, я буду продолжать преподавать» - сказала Джил еще в августе, и с того времени ничего не изменилось.

Историк первой леди Кэтрин Джеллисон, профессор Университета Огайо, считает, что Джил Байден «перенесет роль первой леди в 21 век». Кэтрин отмечает, что ни одной из предыдущих первый леди не было «позволено» быть похожим на большинство современных американских женщин.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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