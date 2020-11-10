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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 ноября 20, 12:13
Гарик Харламов сменил Кристину Асмус на ее копию
Гарик Харламов
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Харламова после расставания заметили с новой девушкой.
Новость о разводе актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова потрясла весь шоу-биз. С виду идеальная семья приняла решение развестись спустя 8 лет брака. 29 октября 2020 года пара разошлась окончательно.

И вот, спустя пару месяцев после объявления о разводе, Гарика заметили с другой девушкой. И стоит отметить, новая избранница юмориста копия его экс-супруги Кристины Асмус.



Вполне вероятно, что Гарик Харламов сейчас встречается с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой у него как бы завязались отношения на съемках сериала «Гусар».

Сам Харламов новые отношения отрицает.

Екатерина Ковальчук – молодая актриса, сестра Анны Ковальчук, которая сыграла следователя в сериале «Тайн следствия». 

Екатерина снималась в «Ментовских войнах», сыграла в нескольких короткометражных лентах. После ее заметили и пригласили в украинский сериал «Крепостная». В 2018 году поклонники увидели Катерину в телесериале «Чудотворная», и в 2020 году она снялась вместе с Гариком Харламовым в комедийном сериале «Гусар».

Источник: https://telegraf.com.ua/
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