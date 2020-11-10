Гарик Харламов сменил Кристину Асмус на ее копию

Новость о разводе актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова потрясла весь шоу-биз. С виду идеальная семья приняла решение развестись спустя 8 лет брака. 29 октября 2020 года пара разошлась окончательно.





И вот, спустя пару месяцев после объявления о разводе, Гарика заметили с другой девушкой. И стоит отметить, новая избранница юмориста копия его экс-супруги Кристины Асмус.













Вполне вероятно, что Гарик Харламов сейчас встречается с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой у него как бы завязались отношения на съемках сериала «Гусар».





Сам Харламов новые отношения отрицает.





Екатерина Ковальчук – молодая актриса, сестра Анны Ковальчук, которая сыграла следователя в сериале «Тайн следствия».





Екатерина снималась в «Ментовских войнах», сыграла в нескольких короткометражных лентах. После ее заметили и пригласили в украинский сериал «Крепостная». В 2018 году поклонники увидели Катерину в телесериале «Чудотворная», и в 2020 году она снялась вместе с Гариком Харламовым в комедийном сериале «Гусар».



