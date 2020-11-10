Выбывшие участники "Холостячки" резко высказались о проекте

За сердце главной героини в этом эфире боролись 11 участников, три из которых не смогли пройти дальше в проект. Это Артем Шепель, Сергей Кириенко и Константин Скрипачук.





Ранее "Телеграф" писал, что первым, кто прокомментировал свой уход, был Артем Шепель.





На встречи с главной героиней мужчина показал свою агрессию, что явно озадачило Мишину. В результате, Артем написал на своей странице в соцсети, что он "счастлив был покинуть эту мыльную оперу".













Сергей Кириенко также отреагировал на свой вылет. Мужчина написал, что не увидел искренности в главной героине.













В отличии от остальных, Костя Скрипачук выразил слова благодарности не только Ксении, но и съемочной команде телепроекта.











