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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 ноября 20, 12:18
Выбывшие участники "Холостячки" резко высказались о проекте
холостячка
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6 ноября на телеканале СТБ состоялся третий выпуск одного из самых романтических шоу страны "Холостячка".
За сердце главной героини в этом эфире боролись 11 участников, три из которых не смогли пройти дальше в проект. Это Артем Шепель, Сергей Кириенко и Константин Скрипачук.

Ранее "Телеграф" писал, что первым, кто прокомментировал свой уход, был Артем Шепель.

На встречи с главной героиней мужчина показал свою агрессию, что явно озадачило Мишину. В результате, Артем написал на своей странице в соцсети, что он "счастлив был покинуть эту мыльную оперу".



Сергей Кириенко также отреагировал на свой вылет. Мужчина написал, что не увидел искренности в главной героине.



В отличии от остальных, Костя Скрипачук выразил слова благодарности не только Ксении, но и съемочной команде телепроекта.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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