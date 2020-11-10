Вдове Шона Коннери грозит тюрьма за мошенничество

Стало известно, что вдове Шона Коннери, который недавно скончался в возрасте 90 лет, грозит тюрьма и штраф за мошенничество в Испании. Мишелин Рокбрюн должна выплатить 21 миллион фунтов стерлингов (более 784 миллионов гривен) из-за махинаций с налогами. По информации The Sun женщина отрицает свою причастность к данному расследованию.





Афера связана с продажей недвижимости в городе Марбелья. Согласно данным ресурса, Шон и Мишелин продали виллу в 1999 году на 10 миллионов долларов дороже, чем сумма, которая была указана в документах. Отмечается, что финансовой стороной занималась именно супруга актера. В свою очередь испанские власти отмечают, что дело по расследованию еще в силе и уверены, что 91-летняя Рокбрюн должна ответить по закону.





В 2014 году с голливудского актера были сняты все обвинения. Однако это не коснулось его возлюбленной. Шестеро чиновников были приговорены к тюремному сроку, среди которых мэр Марбельи и адвокаты звезды.





Официальные запросы дважды отправлялись на Багамы, чтобы уведомить Мишелин об обвинительном заключении и назначенном судебном разбирательстве против нее, но испанские официальные лица еще не получили ответа,

сообщает источник издания.



