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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 ноября 20, 12:31
Романтическое путешествие MONATIK с супругой в Стамбул
MONATIK
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Паре удалось познакомиться с историей города.
Если ранее знаменитости часто делились фотоотчетами с путешествий за границу, то сейчас это большая редкость, поскольку пандемия внесла большие коррективы в туристические планы многих. Отправиться на пару дней в новый, незнакомый город — большая роскошь, которая сопровождает морем эмоций и радости. Своими впечатлениями от поездки в Стамбул поделилась супруга мультиартиста MONATIK Ирина, которая поделилась в своем микроблоге совместными кадрами из живописного города.

Влюбленные посетили Турцию в рамках дня рождения подруги, телеведущей Виктории Батуи, однако это не помешало им насладиться уютными прогулками в компании друг друга. По словам Ирины, ей с мужем удалось познакомиться с историей Стамбула, а главным плюсом поездки стала веселая компания и беззаботное настроение.

На этих выходных, благодаря прекрасным друзьям, мы познакомились со Стамбулом. Летели самыми комфортабельными авиалиниями, жили в сказочном отеле. Весело и беззаботно пролетели эти 2 дня! Спасибо, дорогие друзья, с вами не страшен ни дождь, ни снег, ни шторм,
прокомментировала публикацию Ирина Демичева.







Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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