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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 ноября 20, 08:16
Актера из "Доктора Хауса" и "Остаться в живых" нашли мертвым
Актер Берт Беласко
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Берту Беласко было всего 38 лет.

Актер Берт Беласко (наиболее известен ролями Чарльза Уитмора в "Остаться в живых, также сыграл эпизодическую роль в "Докторе Хаусе") был найден мертвым в отеле в Ричмонде, штат Вирджиния, пишет TMZ.

По данным портала, 38-летний артист прибыл на съемки очередного фильма и поселился в отеле, чтобы пройти 14-дневный карантин.  Когда девушка Беласко не смогла связаться с ним, то попросила  персонал проверить номер. Они нашли тело актера в кровати. На простынях остались следы крови.

По словам отца Беласко,  у его сына была смертельная аневризма. На данный момент семья ожидает результатов вскрытия.

Берту Беласко было 38 лет. С детства хотел стать актером, поэтому после окончания школы получил диплом университета в Иллинойсе. Дебютировал на экранах в 2007 году, сыграв эпизодическую роль в сериале "Доктор Хаус".  После этого сыграл в более чем 20 кинофильмах и сериалах, среди которых: "Морская полиция: Новый Орлеан", "Доктор Хаус", "Правосудие", "Американская принцесса", "Мик", "Останемся вместе", "Остаться в живых", "Супермаркет", "Ки и пил", "Смола" и ряд других.

СПРАВКА

Аневризма - выпячивание стенки артерии или вены в результате ее истончения или растяжения. Причиной могут служить врожденные или приобретённые дефекты средней оболочки сосудов.  
kp.ua
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