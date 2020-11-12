Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.27
USD
28.20
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 ноября 20, 18:43
Притула попал в антисемитский скандал. Видео
Притула
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ведущий не прервал, а наоборот поддержал высказывания слушателя в эфире. Комиссия по журналистской этике объявила ему осуждение.
Ведущий не прервал, а наоборот поддержал высказывания слушателя в эфире. Комиссия по журналистской этике объявила ему осуждение.

Экс-кандидат в мэры Киева, ведущий Сергей Притула попал в антисемитский скандал в ходе эфира его программы "Посреди недели" на Радио НВ. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил телеграм-канал Объединенной еврейской общины Украины.

"В эфир позвонил некто Роман из Краматорска, который назвал празднование еврейского нового года в Умани - "шабашем", а цадика Нахмана назвал "нациком хацманом". Притула не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний, но и наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной усмешкой сообщил, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением", - говорится в сообщении.

В общине намерены обратиться в полицию Краматорска с заявлением об открытии уголовного дела по ст. 161 УК Украины (разжигание межнациональной розни).
Поведение ведущего осудила Комиссия по журналистской этике.

"Комиссия усматривает в вышеупомянутом случае нарушение п. 15 Кодекса этики украинского журналиста... Комиссия учитывает значительный опыт Сергея Притулы в ведении прямых эфиров и не может расценивать его действия как бессознательные или такие, которые вызваны растерянностью из-за новой ситуации. Учитывая общественный резонанс, который вызвал указанный случай, уровень охвата аудитории радио, глубокий уровень оскорблений и возможные последствия инцидента в виде дальнейшего разжигания межэтнической вражды, Комиссия объявляет ведущему прямого эфира Сергею Притуле и Радио НВ публичное осуждение", - сказано в решении КЖЭ.


Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский осудил нападения на хасидов в Умани и добавил, что не сталкивался с антисемитскими высказываниями во время своей предвыборной кампании.
Korrespondent
Ещё по теме:
Как Притула, Винник и другие звезды голосовали на выборах
Василий Вирастюк рассказал о конфликте с Сергеем Притулой
Сергею Притуле - 38: ТОП-5 интересных фактов о ведущем
Сергей Притула опубликовал фото с дочкой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лента новостей