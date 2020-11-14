Филонова не приедет на похороны звезды "X-Фактора" Левшина

Украинский блогер и телеведущая Елена Филонова не попадет на похороны певца и композитора Филиппа Левшина, который умер 12 ноября в возрасте 28 лет. "Ревизор красоты" внезапно для себя обнаружила, что больна коронавирусом. Из-за этого Филонова расплакалась - очень хотела проститься с другом.

- Сегодня я сдала свой первый тест на COVID-19. Решила сдать полный комплекс. С носа и горла, а также сдала кровь на антитела. Первый тест пятнадцатиминутный. Это первый результат, который показывает на 97%. И он оказался положительный! Жду результаты остальных анализов. Но Вы знаете. Я не боюсь. Я была к этому готова! Вопрос. Где и как я успела познакомиться поближе с вирусом? Не знаю. Самое для меня грустное - это не узнать о "позитивном", а то, что сегодня я не смогу проститься со своим другом. Я очень хочу приехать. Но я не хочу поддавать риску других людей. Ужасное чувство, разрывает изнутри. Филипп хотел бы, чтобы я была и я это знаю. Последний раз увидеться и попрощаться, - написала она в "Инстаграме".

В октябре звезда звезда "X-Фактора" и "Джентльменского набора" только отметил день рождения, а в ноябре скончался в реанимации. Его погубил панкреатит. На сентябрьских снимках парень выглядел нездорово худощавым.