Новая первая леди США: кипящая энергия и безупречный стиль

В Америке только и разговоров о новоизбранном президенте Джо Байдене и о том, как он собирает команду для работы на посту главы США. Не обходят вниманием СМИ и вопросы бытовые - эксперты размышляют, какие изменения семейство Байденов внесет в Белый дом после выезда семьи Трампов и как обустроит свой быт. Однако куда больше внимания сейчас приковано к будущей первой леди. Каков стиль Джилл Байден, чем занимается супруга Джо Байдена и почему она боялась замужества с сенатором?

К вниманию СМИ из-за статуса одной из главных женщин Америки Джилл Байден не привыкать: когда ее супруг был вице-президентом в офисе Барака Обамы, Джилл имела статус "второй леди", но жила "в тени" экспрессивной и яркой Мишель Обамы. Сейчас же именно Джилл у всех на виду: ее то и дело сравнивают с супругой Трампа Меланией, анализируют ее стиль, предполагают, что новой первой леди будет сложно удивить общественность после ярких выходов в свет Мелании Трамп.

Но, похоже, удивлять Джилл Байден никого дорогими нарядами и брендами не собирается, куда больше американцев вдохновляет то, что даже после того, как Джо Байден примет присягу и станет президентом, его жена не уйдет с работы - будет так же преподавать английский в колледже и заниматься благотворительными проектами.

- Если мы доберемся до Белого дома, я продолжу преподавать. Хочу, чтобы люди ценили преподавателей, знали об их вкладе в развитие профессии, - отметила Байден во время предвыборной гонки.

Для Америки такое невиданно, чтобы первая леди посвятила себя еще чему-то, кроме обязанностей первой леди. Ведь на плечах жен президентов не только семья, но и сопровождение мужа на многих официальных приемах, в том числе и за границей, а также забота обо всех церемониях в Белом доме, общение и встречи с самыми разными людьми. Как в своих мемуарах писала бывшая первая леди Мишель Обама, жизнь на этой должности не самая простая.

"Перед первой леди Америка предстает без прикрас. Я бывала на аукционах в частных домах, больше похожих на музеи, где стояли ванны из драгоценных камней. Видела семьи, потерявшие все в урагане "Катрина" и до слез благодарные за работающий холодильник и плиту. Я улыбалась для снимков с людьми, которые говорили о моем муже гадости по национальному телевидению, но при этом хотели поставить на свою каминную полку памятную фотографию с ним. В интернет-болотах обсуждалась мельчайшая деталь моей личности, вплоть до того, мужчина я или женщина", - делилась впечатлениями Мишель о жизни под "микроскопом" внимания к первым леди.

Похоже, что новые обязанности Джилл Байден не пугают - за этой женщиной несется шлейф славы трудоголика с кипящей энергией. И до выборов Джилл удавалось поддерживать мужа на официальных мероприятиях его кампании и проверять горы домашних заданий своих студентов.

С подросткового возраста Джилл стремилась работать - уже в 15 лет подрабатывала официанткой и пробовала свои силы как фотомодель. Сама она из простой семьи, имеющей сицилийские корни: ее мать была домохозяйкой, а отец - кассиром в банке. Когда старшая дочь из семьи Джейкобс Джилл появилась на свет, ее семья жила в городе Хаммонтон, штат Нью-Джерси, но позже семейство перебралось в Пенсильванию, где выросли будущая первая леди и четверо ее сестер.

В одном их интервью Джилл Байден рассказывала о том, что в школьные годы была бунтаркой, влюбленной в английский язык и литературу. Именно их и решила изучать в университете, поняв, что выбор профессии в сфере fashion-мерчендайзинга не совсем ее. В копилке научных успехов Джилл степень бакалавра, две степени магистра, степень доктора педагогики.

После выпуска из университета 13 лет преподавала в школах, а также детям, которые находятся в психиатрических больницах. С 1993-го по 2008-й читала английский в Делаверском техническом общественном колледже, а когда ее муж стал вице-премьером, начала работать в общественном колледже Северной Вирджинии.

- Я учу многих иммигрантов и беженцев. Мне нравятся их истории, мне нравятся они как люди, и мне нравится тот факт, что я могу помочь им на пути к успеху, - рассказывала СМИ супруга Джо Байдена.

Когда его предвыборная кампания вышла на финишную прямую, Джилл взяла отпуск, чтобы помогать мужу, на работу же вернется, когда Джо официально станет президентом США. Кроме того, Джилл Байден занимается помощью семьям американских военных и поднимает в обществе вопросы диагностики рака груди.

О встрече Джо и Джилл когда-нибудь должны снять фильм - выйдет отличная романтическая мелодрама! Стоит вспомнить, что Джо Байден на момент их знакомства был вдовцом - в машину его жены, в которой была она и трое детей, въехал тягач. Нелия Байден вместе с младшей дочерью Наоми погибли, сыновья Бо и Хантер попали в больницу. Джо даже думал отказаться от места в Сенате США, чтобы быть с детьми, но решил карьеру совмещать с заботой о сыновьях. Пока семейное счастье сенатора терпело крушение, Джилл строила будущее с футболистом Биллом Стивенсоном, который был звездой колледжа, - выскочила замуж еще 19-летней студенткой. Первый муж Билл быстро закончил карьеру в футболе, молодожены открыли бар, но этот брак продлился всего 4 года, на пятый Джилл подписала документы о разводе и продолжила искать свое место в жизни.

Как рассказывал Джо Байден журналистам, впервые 24-летнюю Джилл увидел в аэропорту, девушка раздавала буклеты - 30-летний политик и блондинка обменялись парой фраз, а затем брат Джо сказал, что с этой незнакомкой он учился в школе и может познакомить их.

"Это была любовь с первого взгляда - и для меня, и для нее", - вспоминал в интервью политик.

Джилл рассказывала, что немного побаивалась статуса нового знакомого: она привыкла, что мужчины вокруг нее, в том числе и те, что звали ее на свидания, ходили в футболках и джинсах, а Джо на первом свидании был одет строго и презентабельно. Не радовало будущую миссис Байден и внимание СМИ - на тот момент Джо уже был известным политиком. Кроме того, не торопилась принимать предложение руки и сердца Джилл, а Джо Байден вставал на колено пять раз, из-за маленьких Бо и Хантера - молодая учительница понимала, что должна заменить им мать, поэтому не хотела, если вновь ошибется в мужчине, разбивать сердца детям, которые успеют ее полюбить.

Однако все сложилось: в 1977 году пара поженилась, а мальчики практически сразу стали звать Джилл мамой, через шесть лет в семье родилась дочь Эшли. Интересно, что свой медовый месяц пара провела… в Венгрии - в то время это считалось очень необычным. Пара вместе уже 43 года, у них пятеро внуков.

А что по стилю Джилл Байден?

Модные журналы и обозреватели уже разложили по полочкам образ Джилл Байден. Многих подкупает то, что Джилл удается выглядеть роскошно, но сдержанно и строго. Модные критики отмечают: даже надевая сложные принты и фасоны, она не перестает выглядеть достойно, а не кричаще или экстравагантно.

На будущей первой леди не увидеть сверхдорогих брендов, зато она любительница чистых и насыщенных цветов, предпочтение отдает классике и элегантности.

Ей идут как струящиеся вечерние платья, так и строгие деловые костюмы, на Джилл часто можно увидеть лаконичные платья-футляры, но и самые обычные джинсы ей не чужды.

69-летняя Джилл любит обувь на высоком каблуке, а еще с помощью моды передает послания.

Например, во время предвыборной гонки ее видели в кожаных сагах с надписью VOTE (голосуйте. - Авт.), а также выбирала наряды от дизайнеров, которые поддерживают эко-инициативы и выступают против притеснений ЛГБТ-сообщества. Кричащих модных промахов за Джилл Байден не замечали.